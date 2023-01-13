2022年營運逆勢成長的康舒(6282)今年營運可望維持成長趨勢，康舒董事長許介立表示，2023年不只追求營收成長，也希望強化製造、採購等生產成本管理，提升獲利，希望朝毛利率20%推進。

新金寶集團舉行旺年會，許介立表示，2022年是非常艱鉅、充滿挑戰的一年，上半年有缺料問題，下半年需求下滑，面對挑戰，康舒電源本業還是有好的表現，2022年合併營收達253.21億元，年成長15.59%，3月、6月及9月還創單月新高，這是不容易的。

就「工業/消費電源」、「新能源」、「車用電子」三大業務來看，許介立表示，電源事業是康舒最重要的業務，雖然下半年消費產品需求下來，但伺服器/資料中心/網通需求維持水準，2022年電源產品年成長21%，相較過去平均成長率高很多；車用電子部分，我們從2022年開始供貨美國客戶，但因整體供應鏈不足，量產數字未如客戶預期，隨著2023年元件短缺減少，客戶對我們的需求提升，日本客戶產品在2022年持續進行產品設計與改善，希望2023年農曆年開始量產；新能源方面，2023年會有比較大的轉型，從過去創能、儲能到綠能提供者，我們將轉為輕資產管理，希望能在電源服務與電網管理上提供客戶很好的解決方案。

展望今年，許介立表示，第1季看起來受到一些產業因素影響，雖然消費性產品不佳，應該不會跟去年同期差太多，我們希望2023年不只追求營收成長，亦針對客戶及產品重新定位，藉由產品效能與性能提升，往更高階產品發展，另一方面，我們將強化製造、採購等生產成本管理，包括：推動工廠自動化，降低生產成本，隨著元件短缺減少，我們對廠商議價能力高一點，可以降低採購成本，希望能夠改善電源事業部的獲利，朝毛利率20%目標推進。