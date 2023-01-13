英國11月經濟勉強地出現成長，表現優於預期，並降低了上一季出現技術性衰退的可能性。

英國國家統計局(ONS)周五公布的數據顯示，英國11月國內生產毛額(GDP)為月增0.1%。而根據經濟學家此前的預測，GDP在11月估為月減0.2%。

周五的數據還顯示，英國9~11月的3個月當中，GDP為季減0.3%，表現同於預測。這主要是9月產出減少所導致，當時英國舉行女王的葬禮，許多企業停業。

英國在7~9月的季度當中已確定經濟出現萎縮。而如果在10~12月繼續出現萎縮，將符合衰退的定義，即連續兩個季度GDP出現萎縮。

英國統計局表示，假設沒有其它的數據修正，12月GDP需萎縮0.5%以上，第四季經濟才會出現萎縮。

英國財政部長Jeremy Hunt在GDP公佈後表示，「我們能夠給予的最重要協助是，堅持將今年通膨率減半的計畫，這樣我們就能讓經濟恢復成長」。