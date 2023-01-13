2017年7月，司機阮英貴駕駛混凝土泵浦車，行經陽明山仰德大道因手煞車故障，撞向10餘部汽機車，造成4死8傷，士檢調查後發現公司老闆找人疏通，修改檢驗數據讓老車過關，士林地院審理後，13日判決代檢廠負責人紀君宏在內的7人2年不等的有期徒刑。

判決指出，阮英貴駕使的泵浦車在下山過彎時煞車失靈，最後追撞10部汽、機車及民宅，造成4人死亡、8人輕重傷，士檢追查發現，信詠工程負責人陳美蘭為便宜行事，透過代檢黃牛吳國檢牽線，在檢驗時矇混過關。

起訴指出，信詠車輛遇檢時，會掛上俗稱「選手車」（指車況良好的車子）的車牌，調包後再開至「威力代檢廠」測驗，該公司負責人紀君宏暗中包庇，驗成後收取1萬4500元的賄款。

士檢偵結後起訴主張，紀雖無公務人員身分，但代驗作業係受政府委託執行公務，屬廣義貪污犯行，依貪污治罪條例起訴眾人。

士林地院判決，紀君宏犯「對主管事務圖利罪」95罪，處2年有期徒刑、緩刑5年，提供90小時義務勞盼，另需向公庫支付20萬元。

牽線黃牛吳國誠，犯行使公務員登載不實文書罪共104罪、交付賄絡罪73罪，應執行有期徒刑2年，遭扣6萬5000元及繳回之不法所得273萬1460元全數沒收。代檢廠王台明、林明德及

林世聰、翁嘉祥，依涉案次數及程度，各予1年2個月、10個月不等的有期徒刑，緩行5年及進行義務勞務。

代檢廠呂佾儐犯違背職務收受賄賂罪14罪，應執行有期徒刑3年2月。犯罪所得9萬8000元沒收，陳美蘭無罪。至於陳美蘭及信詠技師盧志宏另遭死者家屬提告過失致死部分，全案上訴二審仍在審理中。