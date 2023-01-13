桃園一名蔡姓男子受好友邀約至住處烤肉並過夜，蔡男竟趁與友人6歲女兒獨處玩遊戲之際，撫摸其胸部及下體，還拉女童至廁所，脫下自己的褲子拉女童手幫他「打手槍」，女童父母發現後報警怒告；法官依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處蔡男有期徒刑3年2月，可上訴。

據判決書指出，蔡男在2021年9月某日受友人邀約至住處烤肉，並在該處過夜，蔡男竟趁翌日上午與6歲女童單獨在客廳玩遊戲之機會，撫摸女童之胸部、陰部，並邀其至廁所，蔡男即褪去自己之褲子，拉女童之手為其「打手槍」直至射精為止。事後，女童父母察覺有異，經追問後發現蔡男惡行，憤而報警提告。

法庭審理時，蔡男均坦認不諱，自白內容與被害女童指述之情節大致相符，足認與事實相符。法官審酌蔡男明知女童年紀甚小，於案事發時未滿14歲，甚至未滿7歲，竟利用獨處之機會，對稚嫩之兒童侵害甚大，行徑惡性非微，因此不宜減輕其刑。

法官審酌蔡男為滿足自身性慾，見女童稚幼可欺，竟對於幼小之女童為強制猥褻行為，嚴重悖於我國法令及兒童權利公約保護身心尚未成熟之兒童及少年之旨，實不應輕縱；考量其犯後雖數度就其所為避重就輕，然於法庭審理時已坦認不諱，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處蔡男有期徒刑3年2月，可上訴。