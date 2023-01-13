蕭同茲先生文化基金會2023年公益紀錄片「星星之火2：風起-新聞人的永續使命」今日起於基金會官網上線，該紀錄片延續首作，並聚焦在新聞公共性，探討新聞對社會的影響力，在後疫情時代，如何善用新聞媒體影響力，為人類永續盡一份心。

蕭同茲先生文化基金會為紀念中央通訊社創社社長蕭同茲先生所設，基金會長年持續關切台灣新聞產業在時代變遷中所遭遇的挑戰及扮演的角色。2021年曾推出「星星之火-新聞人的一生志業」，訪問第一線新聞人，談如何在數位轉型下守護新聞核心價值，今年的紀錄片則延續探討新聞對社會影響力，以聯合國「2030永續發展目標」SDGs為標的，詢問重量級新聞人及永續意見領袖，如何看待台灣推動永續的現況及挑戰媒體在其中扮演的角色及未來如何善用新聞媒體的能量，讓永續發展更有力。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新在紀錄片中表示，永續發展，簡單講包括三大項，經濟要發展，環境要永續，社會要公平正義，當經濟、社會、環保達到很和諧發展時，就是永續。簡又新也提到，媒體是觸動整個永續發展最主要的動力之一，若有媒體的參與、了解及努力，未來世界會更好，「所以我們真是非常期待媒體能在未來，所謂翻轉世界中，扮演一個最重要的角色」。

蕭同茲先生文化基金會董事長葉文立則表示，聯合國在2015年提出的「2030永續發展目標」(SDGs)，包含消除飢餓、促進性別平權、減緩氣候變遷等17個永續發展目標，藉此引導政府、企業、民眾，透過每次行動與決策，一起努力達到永續發展的可能。隨著永續議題日益迫切，新聞媒體可以如何發揮影響力，共同推動永續。蕭同茲先生文化基金會推出「星星之火2：風起-新聞人的永續使命」公益廣告片，鎖定永續議題，重新思考人類如何與地球共存共榮，新聞如何善用影響力，推動「永續」風潮。