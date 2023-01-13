立法院第10屆第6會期將屆，民進黨立法院黨團13日進行新舊任黨團幹部交接，民進黨團總召由立委柯建銘續任，黨團幹事長由立委鄭運鵬出任，書記長為立委吳琪銘，副幹事長為立委邱泰源、洪申翰，副書記長則是立委羅美玲、湯蕙禎接任。而鄭運鵬本次是第四度擔任黨團幹事長，也是本屆民進黨團內擔任最多次幹事長的委員。

柯建銘上午率現任黨團幹事長羅致政、書記長郭國文、副幹事長黃世杰和林靜儀，以及副書記長吳玉琴、林楚茵前往議場，和新任幹部交接。

新的黨團7長除了柯建銘繼續留任之外，黨團幹事長由立委鄭運鵬出任，書記長為立委吳琪銘，副幹事長為立委邱泰源、洪申翰，副書記長則是立委羅美玲、湯蕙禎接任。

眾人在議場上脫下口罩，笑著拍攝合影留念，柯建銘也分別和幹部們簡單致意，隨後搭著前後任幹事長、書記長的肩再拍合照，氣氛融洽。洪申翰也在臉書表示，他下個會期開始將會擔任黨團副幹事長，也將會全力以赴。