pH-1被歌迷譽為「最暖Rapper」。(超級圓頂提供)

韓國人氣嘻哈歌手pH-1是Jay Park(朴載範)創立音樂廠牌「H1ghr Music」旗下一哥,去年10月來台參加太空港音樂祭,精湛的現場演出吸粉無數,3月18日將再度來台舉辦專場,準備好與台灣歌迷一起同樂,並刷新疫情解禁後,韓星來台最親民票價紀錄。

pH-1漢字名為朴俊元,P代表姓Park,H則是其英文名字Harry,而1不只是One,同時也是其漢字名字朴俊元中「元」的唸法,代表他的音樂風格是受韓國及美國兩地的文化融合而成;與其他饒舌歌手不同的是,pH-1以清新、傳達正能量與真實意境的歌詞,被歌迷譽為「最暖Rapper」,他的「Singing Rap」豐沛的創作能量也讓越來越多人看見。

去年9月他推出了第3張正規專輯《BUT FOR NOW LEAVE ME ALONE》,10月隨即造訪獻出台灣演唱初體驗,挾帶著新專輯大賣的氣勢,這次巡迴將從1月23日美國舊金山揭開序幕,美國各城市也都傳出秒殺完售,立刻宣布加場,除了北美、歐洲,亞洲則會到新加坡、吉隆坡、台北、曼谷以及香港等5個城市,台北場確定在3月18日演出。

由於上一趟來還需要隔離,pH-1表示隔離的那3天實在太無聊,雖然吃了牛肉麵,但實際可以出來自由活動的時間太少,讓他相當期待這次台北專場,去年在舞台上他也感性表示「每次演出都覺得有這麼多人聽自己的歌、看自己的演出,覺得神奇和感謝」。

「2023 pH-1 ABOUT DAMN TIME in Taipei 」將於3月18日(六)晚上7點在新莊ZEPP NEW TAIPEI舉行,票價為1樓VIP區(站位)$2500 、1樓搖滾區(站位)$1500、2樓座位區$1000,門票將在2月12日中午12時16分於KKTIX正式開賣,相關詳情敬請鎖定超級圓頂官方臉書專頁。