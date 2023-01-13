pH-1被歌迷譽為「最暖Rapper」。（超級圓頂提供）

韓國人氣嘻哈歌手pH-1是Jay Park（朴載範）創立音樂廠牌「H1ghr Music」旗下一哥，去年10月來台參加太空港音樂祭，精湛的現場演出吸粉無數，3月18日將再度來台舉辦專場，準備好與台灣歌迷一起同樂，並刷新疫情解禁後，韓星來台最親民票價紀錄。

pH-1漢字名為朴俊元，P代表姓Park，H則是其英文名字Harry，而1不只是One，同時也是其漢字名字朴俊元中「元」的唸法，代表他的音樂風格是受韓國及美國兩地的文化融合而成；與其他饒舌歌手不同的是，pH-1以清新、傳達正能量與真實意境的歌詞，被歌迷譽為「最暖Rapper」，他的「Singing Rap」豐沛的創作能量也讓越來越多人看見。

去年9月他推出了第3張正規專輯《BUT FOR NOW LEAVE ME ALONE》，10月隨即造訪獻出台灣演唱初體驗，挾帶著新專輯大賣的氣勢，這次巡迴將從1月23日美國舊金山揭開序幕，美國各城市也都傳出秒殺完售，立刻宣布加場，除了北美、歐洲，亞洲則會到新加坡、吉隆坡、台北、曼谷以及香港等5個城市，台北場確定在3月18日演出。

由於上一趟來還需要隔離，pH-1表示隔離的那3天實在太無聊，雖然吃了牛肉麵，但實際可以出來自由活動的時間太少，讓他相當期待這次台北專場，去年在舞台上他也感性表示「每次演出都覺得有這麼多人聽自己的歌、看自己的演出，覺得神奇和感謝」。

「2023 pH-1 ABOUT DAMN TIME in Taipei 」將於3月18日（六）晚上7點在新莊ZEPP NEW TAIPEI舉行，票價為1樓VIP區（站位）$2500 、1樓搖滾區（站位）$1500、2樓座位區$1000，門票將在2月12日中午12時16分於KKTIX正式開賣，相關詳情敬請鎖定超級圓頂官方臉書專頁。