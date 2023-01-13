綜合NHK、讀賣新聞報導，當地時間今（13）下午2時25分左右，日本北海道羊蹄山發生雪崩，當時約有10名外國遊客正在進行登頂活動，最終一名女子不幸遭活埋，獲救時已無生命跡象。
羊蹄山海拔約1,898公尺，據悉這群登山客遠從歐洲來北海道觀光，事發後由其中一名團員立刻報警以英文求救，約莫下午3時30分左右，警消派出直升機找到一名年約30初頭的外籍女子，人被救出時呈OHCA狀態。至於其餘9人無大礙，事後皆可自行下山休息。
綜合NHK、讀賣新聞報導，當地時間今（13）下午2時25分左右，日本北海道羊蹄山發生雪崩，當時約有10名外國遊客正在進行登頂活動，最終一名女子不幸遭活埋，獲救時已無生命跡象。
羊蹄山海拔約1,898公尺，據悉這群登山客遠從歐洲來北海道觀光，事發後由其中一名團員立刻報警以英文求救，約莫下午3時30分左右，警消派出直升機找到一名年約30初頭的外籍女子，人被救出時呈OHCA狀態。至於其餘9人無大礙，事後皆可自行下山休息。
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