在韓國央行13日又升息1碼，也就是25個基本點之後，彭博社報導，匯集各方專家意見後，東南亞各個主要的央行，可能在未來幾個月頂多再升息1到2碼，此波緊縮周期可望暫告一段落。

以印尼來說，因為通膨預估與物價漲幅又創新高，故當地央行應該還會繼續調升利率。同時，央行也正用其它工具力抗通膨像是扭轉操作，一邊賣出短期公債，一邊又買進長期的，目的是壓低長期利率，但拉抬短期的。

還有，印尼政府將出口商收到的美元留在當地，好讓印尼盾不再續貶。目前，外界預估印尼利率將會在6%，但這是以美國利率可能只升到5%為前提而推定的。

在東南亞國家當中，2022年5月首次啟動升息循環的馬來西亞，迄今已將基準利率上調100個基本點希望壓制通膨。大馬央行曾預估2022年經濟成長可望超過自己估計的6.5%到7%區間，但2023年成長幅度可能會趨緩至4%到5%。

菲律賓中央銀行12日表示，在下次既定利率會議中，再升個1或2碼之後，當地最終利率就快要看到了。外界預估，菲律賓最後會把利率調升至6.25%，至於最快要到2024年，才有可能會開始降息。

不過，泰國央行還是會持續升息，但不會採取大幅度的方式，避免剛復甦的重要產業觀光業受到影響。若經濟與通膨達到平衡點，2022年將利率只調高75個基本點的泰國，可望在2023下半年結束緊縮周期。