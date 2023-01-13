春節連假將至，公路總局將自19日起至30止實施春節連續假期交通疏運計畫，為期11天。公路總局第二區養護工程處分析，台74線快官系統及霧峰系統是台中省道易壅塞路段，預估交通尖峰為20日（小年夜）至25日（初四）上午8時30分至下午13時，呼籲民眾如出現壅塞狀況請提前改道。

公路總局第二區養護工程處13日指出，經分析春節假期特性，預估20日全日（小年夜）至21日（除夕）上午出現返鄉之長程旅次，台61線及台74線將湧現大量車潮；22日（初一）至27日（初六）則以觀光遊憩及拜訪親友旅次為主，車潮可能出現在台74線及觀光風景地區；28日（初七）至29日（初八）多為返回工作崗位之長程旅次，預估台61線北上於午後將有車多狀況。

為讓民眾容易找到省道替代路線，公路總局將在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議民眾轉換替代路線時「跟著公鹿走」。（公路總局提供／潘虹恩台中傳真）

公路總局第二區養護工程處表示，台74線快官系統及霧峰系統是台中省道易壅塞路段，預估交通尖峰為20日（小年夜）至25日（初四）上午8時30分至下午13時，呼籲民眾如出現壅塞狀況請提前改道；中部地區國道壅塞時，可改行台74線及省道台3線等道路，為讓民眾容易找到省道替代路線，公路總局將在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議民眾轉換替代路線時「跟著公鹿走」。

台中地區熱門風景區有高美濕地、大甲鎮瀾宮、新社地區及谷關風景區等，中部地區國道壅塞時，可改走台61線、台1線及台3線等省道路線前往；台8臨37線中橫便道管制路段，為方便大梨山居民返鄉，特別在春節期間增開客運班次，於每日7時、10時、12時、14時及16時30分，從谷關及德基兩端管制站雙向同時放行，如遇到天候狀況不佳或颱風豪雨地震仍將封閉道路管制通行。

另，公路總局第二區養護工程處也說，台61線中彰大橋改建工程施工路段車道由原南北各2車道縮減為雙向各1車道通行，為避免壅塞，龍井路段將禁止3.5噸大貨車於連假期間通行，呼籲大貨車於連假期間改行駛台17及台61線平面道路。