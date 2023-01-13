王莎拉的畫作。（王莎拉提供）

王莎拉的畫作。（王莎拉提供）

王莎拉透過畫畫找到第二人生。（17直播提供）

「你是家庭主婦？小心這樣下去有一天會跟社會脫節！」這樣的話語，總是充斥在家庭主婦的耳畔，無論是過去或是現代女性，選擇為家庭全心付出的家庭主婦，難免有社交圈逐漸縮小、生活與社會脫節的擔憂，17直播人氣繪畫主播王莎拉SarahWang，則是一位在疫情延燒居家育兒正值心裡憂鬱苦悶時接獲17直播經紀團隊延攬踏入直播領域的幸運家庭主婦，挑戰直播畫畫提供了王莎拉一個持續參與社會的管道，對她朋友而言，這位過往的公關工作狂，走入家庭當了多年家庭主婦後，突然斜槓畫畫與直播，展開豐富精彩的人生第二春，朋友都覺得很不可思議。

王莎拉政大企管系學士、政大廣告研究所碩士畢業，從小升學很順利成績優異，一路都以申請入學方式升學，從未考過聯考。畢業後唯一工作是在國內知名公關集團任職了7年時間，長年忙著投入公關工作，一路做到總監位置，並於任職期間獲得台灣和中國兩項公關獎項肯定，王莎拉是家人朋友眼中的公關工作狂。

因為大兒子出生，王莎拉決定放下佔據生活的工作辭職在家陪伴孩子成長，在小孩成長期間王莎拉心底期望著找到新的人生夢想，她試著重拾小時候的個人興趣，開始加入業餘爵士大樂團擔任鋼琴手，受朋友瘋學速寫影響，35歲送了自己一堂水彩課當生日禮物，意外就此奇蹟似地突然打開了她的畫畫開關，並決定要往畫畫領域發展。

2021年新冠疫情進入三級警戒，王莎拉成為家庭主婦第6年，IG社群上畫作吸引17直播經紀團隊聯繫邀約她挑戰直播，長期在家少與人群互動接觸，又因疫情長時間在家照顧小孩無法出門，讓她心理壓力極大，開始進入心理憂鬱狀態，非常渴望對外交流，得到外界的鼓勵與肯定，當時並沒有任何接觸直播的經驗，覺得直播是一個全新的領域，既好奇又覺得是個可以再次出發的契機，討論後老公也相當支持她展開直播生涯。

家庭主婦王莎拉挑戰直播作為人生新目標，一方面也很希望讓小孩看到更多媽媽努力的面相，看到一直以來陪伴他們的媽媽努力追夢、達成人生目標的過程，她一開始只能一個人在小孩睡著後深夜默默直播，到後來孩子逐漸理解這是媽媽的工作，同時願意陪伴媽媽開播、甚至共同協調媽媽開播的時間，這些家人的支持與參與，為他們家庭平衡健康注入很大的養分，媽媽不再只是為家人付出的角色，也可以達成自己的理想並且獲得支持。

王莎拉從小就不滿意自己太過害羞，不善於自由地表現與表達自己的情感。畢業後選擇進入公關公司工作就是為了挑戰自己的個性、鍛鍊自己表達想法，她的座右銘是一句馬克吐溫的名言：「跳舞吧，像沒有人在欣賞一樣；去愛吧，就像不曾受過傷一樣；唱歌吧，像沒有人在聆聽一樣；生活吧，仿佛天堂就在人間。」開始直播畫畫後，莎拉發現畫畫其實也是一種表達個人情感的方式，令她驚訝很多人會稱讚她的畫作「情感很濃郁」，讓她終於找到了一種「就像沒有人在欣賞一樣」的傳達情感的方法，甚至因為畫畫直播不用露臉，也讓她可以更自然地展現自己，「就像沒有人在欣賞一樣」。

王莎拉直播一年半已擁有一批熱情支持粉絲，玩家的鼓勵是她持續創作很大的動力，剛開始直播時，她才自學畫畫一年多，尚未找到個人畫畫風格、畫畫技巧也未成熟，透過直播中與玩家自由的互動對談，王莎拉蒐集到很多意外的資訊，她知道了自己的創作有著很「溫暖」、帶有「人情味」的特色，終於將個人創作定位在與台灣文化相關的《台味》與《台食》兩系列，部分畫作創作全程都在直播中完成，玩家們會陪著她邊畫邊聊天，看她細細雕琢出每個物品過程，還會適時提供意見或參考照片，有的作品共花費60幾個小時、畫了好幾個月才完成。當媽之後，王莎拉經常思考想傳承自己對這片土地的喜愛給孩子，發現自己很喜歡台灣街景中偏懷舊的小店面，及平凡小人物努力工作的日常，覺得這樣的景色特別迷人，很想把這些景色畫出來，漸漸的，《台味》創作成了她創作的特色「用眾多生活物品堆砌出極具生活感的日常畫面，描繪出既寫實又貼近你我身旁的，平凡卻美好的人文風景。」

王莎拉笑說自己原以為直播可以很輕鬆地聽著音樂畫畫就好，還可以順便賺點零用錢，直播後發現事實上玩家非常需要互動聊天，她承認自己不善表達情感的個性使然，真實生活中她很不喜歡聊天，剛開始開播時，聊天對她而言是很大的障礙，沒想到後來她現在開播一定會先聊天半小時到一小時，才開始畫畫，直播也意外幫她開啟了聊天的開關。

王莎拉跟她直播間玩家是比較「交心式」的互動關係，她會很願意傾聽玩家們的心事，同時每當她的生活遇到問題時，也會在直播中提出來傾聽玩家的建議，王莎拉在家是兩個5歲跟7歲男孩的媽媽，因此也經常將遇到的教養問題在直播中提出來討論，她直播間的玩家多半年紀比較大、或是也已經當爸媽了，經常會一起交流教育的心得，男性玩家還時常幫助王莎拉了解男孩的心理，讓她更可能去理解男孩在想什麼、以及要怎麼跟2個兒子溝通。對想挑戰直播的新手，王莎拉建議「堅持做自己，自然會吸引跟自己頻率合的玩家。找到這個平台對自己的意義，比起看得見的數據更為重要。」