蘇花公路中斷影響東部交通，目前台東釋迦正值盛產期，部分經蘇花公路北運的物流業者昨起改走南迴公路，因宅配物流業者不往北走，意外造成花蓮民眾吃不到釋迦，台東周姓農民說，花蓮訂單不算太多，只能先向花蓮民眾說聲抱歉，等道路修復再吃吧！

蘇花公路中斷影響東部交通，意外造成花蓮民眾吃不到台東釋迦。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

農產公司總經理鍾耀仁日前表示，鳳梨釋迦銷售多走南迴線。陳姓盤商今天表示，雖然台東通往花蓮道路沒有問題，但物流業者紛紛公告「暫停受理寄往花蓮包裹服務」，宅配業者不願往北走，結果意外造成花蓮民眾吃不到釋迦，他也坦言，花蓮訂貨量本來就不算太多，只好請花蓮民眾先等路修好再吃。

陳姓盤商說，部分宅配業者由蘇花公路北運釋迦，昨天起改走南迴公路北上，預估運送時間可能延長1天，因為大目釋迦有3到5天的保存期、鳳梨釋迦也有5到7天的保存期，因此延長1天到貨還不至於造成損失。

此外，外銷到香港的鳳梨釋迦原本就從高雄港出關，貨櫃車原本就走南迴公路運輸，因此也沒有受到影響。