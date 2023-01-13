農曆春節將到，高市府農業局媒合產地與大型量販店，將高雄首選蜜棗上架至全台家樂福量販店，2023年首推蜜棗年節禮盒伴手禮，接續2022年台灣設計展的熱潮，將高雄38個行政區所盛產的水果Q版化，成為限量販售的「高雄首選」精品蜜棗禮盒。

蜜棗星球＋Ｑ版水果大軍 台灣設計展「高雄首選蜜棗禮盒」量販店上架中。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市政府農業局表示，2022年台灣設計展系列的農業展將高雄38個行政區盛產的水果Q版化，所誕生的「K38潮農名寵」獲得民眾廣大迴響，高市府農業局將此概念延伸，設計以蜜棗星球為主題的年節禮盒配上可愛逗趣的水果大軍，讓年節水果禮盒也能很「新潮」！

充滿年節喜氣的高雄履歷蜜棗1.2公斤裝禮盒，即日起在全台家樂福量販店全面鋪貨，歡迎民眾到店選購，提棗過好年。

高雄農業局局長張清榮指出，台灣蜜棗以高雄為主要產區，不僅產量為全台第一，質優味美屢獲消費者喜愛，全國蜜棗評鑑年年都由高雄囊括前幾名獎項，高品質備受肯定。

迎接農曆新年，充滿「團圓」寓意的蜜棗也是送禮首選，「高雄首選電商平台」開賣蜜棗以來，短短10天就衝破1000盒，買氣強強滾。

農業局表示，若還來不及訂的民眾，可至實體通路採買辦年貨，農業局搶先與大型量販業者合作，將多款高雄首選蜜棗禮盒上架通路，不同規格符合不同消費客群需求，一次購足年貨、送禮等需求，「棗」買早幸福！