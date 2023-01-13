外界盛傳行政院長蘇貞昌將請辭下台，並由前副總統陳建仁接任閣揆寶座。前立委林濁水今（13）日在臉書發文表示，現在有部分的綠營立委要求「團進團出」，他直言蘇內閣都是總統蔡英文的人，怒批提出這意見的立委根本搞不清楚狀況。

民進黨於去年11月26日九合一選舉大敗，蘇貞昌第一時間表達請辭之意，被蔡英文所慰留，之後又經歷嘉義市長選舉、台北市立委補選兩場慘敗後，黨內外要求蘇內閣總辭的呼聲變得更高，並且傳出由陳建仁搭配桃園市前市長鄭文燦擔任行政院正副院長。此外，更有部分綠委喊出蘇內閣應該「團進團出」，讓新的團隊能夠改革換新。

林濁水引述「團進團出」說法，「既然下架蘇貞昌最潮，有民進黨立委就加碼到團進團出以顯氣勢，也就是說既然你蘇貞昌帶了一團人進來，你就全部帶出去吧。」但他質疑，「問題是，蘇貞昌有帶一團人進來？」因為蔡英文的風格，蘇貞昌和副總統賴清德擔任閣揆時，可以帶進來的人之少，過去幾十年找不到，所以根本談不上團進。

林濁水進一步指出，因此「沒有所謂蘇團進的問題只有蔡團進的問題，同時也沒有蘇團出的問題只有蔡團出的問題」，並強調蔡英文的團進，他早就認為是不對的，「但現在主張團進團出的立委，也這麼認為？」林濁水認為當然不是，這些立委是搞不清楚狀況就猛踩油門，是已經「陷入隨人顧性命的心境了嗎？」