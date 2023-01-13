外媒報導，隨著宏觀經濟不確定性日益增加，冬海集團（Sea）旗下東南亞電商巨頭Shopee即將退出波蘭，全面撤出歐洲市場。

據悉，Shopee在波蘭約有200名員工。首席執行官馮陟旻表示，公司將於1月13日關閉波蘭業務。繼9月退出法國和西班牙後，關閉波蘭業務意味著Shopee全面撤出歐洲市場。

2022年，Shopee持續縮減成本，例如在東南亞市場上調傭金費、支付費和包郵費率等交易相關費用。去年3月，Shopee全面退出印度市場；在拉丁美洲，該公司已全面撤出阿根廷，並關閉在智利、哥倫比亞和墨西哥的大部分業務，不過仍繼續經營跨境電子商務服務。但巴西仍然是Shopee在該地區最重要的市場。

Shopee首席執行官馮陟在一封內部電子郵件中表示，「鑒於目前宏觀經濟的不確定性升高，公司需要將資源集中在核心業務上，並決定專注於在墨西哥、哥倫比亞和智利開展跨境業務」。