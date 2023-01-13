「1天8杯水有益健康」口訣琅琅上口，美國國家衛生院最新研究發現，多喝水真的能延年益壽，減緩衰老，不過該怎麼補水最好？專家建議最佳補水時機。

人體有70％都是水，你的每個細胞、組織與器官，都仰賴水而活著。因此多喝水不但讓人不會口乾、口臭、便秘，更能養顏美容。一項為期25年的研究結果也證實這個觀點，指出適當的補水可能比過去認為的更有益，還可能減緩衰老過程、延長無病生活。

美國國家衛生院研究約1萬1,000名45～60歲成人，隨訪長達25年，監測他們血液中的鈉含量，也就是「血清鈉」數值，作為他們飲水習慣的指標，如果血清鈉的濃度較高，代表受試者沒有保持理想的飲水習慣或喝健康的飲料，正常的血清鈉範圍為135～146摩爾/公升（mmol/l）。

研究發現，142 mmol/l或是更高的血清鈉濃度與39%的慢性病風險增加有關，血清鈉濃度較高的人，有一半以上的人身體出現比實際年齡高的現象，恐增加慢性病或過早死亡的發生率，尤其，血清鈉濃度高於144 mmol/l與21%的過早死亡機率有關。

同樣，血清鈉濃度也不能太低，體內電解質濃度失衡也可能增加心血管疾病罹患風險，因此研究建議，血清鈉保持在138～142 mmol/l 的適當範圍，可降低罹患慢性病和過早死亡的風險。

這項研究的作者德米特里耶夫（Natalia Dmitrieva）指出，由於體內水分減少是鈉濃度增加的最常見原因，這些結果表明，對於血清鈉超過142 mmol/l 的人來說，持續保持最佳水合作用，也就是適當飲水，讓人體的體液達到平衡狀態，可能會減緩衰老過程。

這項研究跟進了一項小鼠實驗，也得到相似結果，不過德米特里耶夫認為，研究有其局限性，需要進一步研究證實，這項研究發表在醫學期刊《E生物醫學（eBioMedicine）》。

不過，究竟該如何正確補水？營養師程涵宇建議，全天9個聰明補水時機：

1. 早上起床後：促進循環

2. 上完廁所後：補充水分

3. 三餐飯前：增加飽足感、幫助控制食量

4. 吃完東西後：去油、解膩，幫助消化

5. 回到辦公桌：把握補充水分時間

6. 運動前：提高身體的保水能力

7. 運動中：提高運動表現，可以冰水或冷水優先

8. 運動後：補充流失水分

9. 洗澡後：補充水分

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