《一隻臺灣黑熊之死—711／568的人間記事》紀錄片15日在谷關遊客中心播放。（參山國家風景區管理處提供）

《一隻臺灣黑熊之死—711／568的人間記事》紀錄片15日在谷關遊客中心播放。（參山國家風景區管理處提供）

《一隻臺灣黑熊之死—711／568的人間記事》紀錄片15日在谷關遊客中心播放。（參山國家風景區管理處提供）

台中市和平區東卯山黑熊歷經兩度救援、野放，最終仍遇害，令人不捨及惋惜！谷關遊客中心暨入關博物館15日將播映《一隻臺灣黑熊之死—711／568的人間記事》紀錄片，現場將透過保育常識有獎徵答送出「喔熊頸枕」，參山處歡迎民眾踴躍參加。

參山處長曹忠猷表示，本片紀錄拍攝於東卯山，其位置位於谷關七雄的七座山之一，因此在地緣關係上與這部片有相當大的連結，本片點出民眾不僅要有守護山林以及珍惜保育類動物，同時呼籲民眾，台灣黑熊為瀕臨絕種物種但具有攻擊性之動物，應避免干擾並傷害黑熊。

曹忠猷表示，由農委會林務局製作的生態人文紀錄片《一隻臺灣黑熊之死—711／568的人間記事》，紀錄東卯山黑熊歷經兩度救援、野放，最終遇害的過程，影片呈現保育人員的心聲，以及山村居民的觀點，同時更提出台灣的山林及野生動物的資源，應在永續前提下共存且共融的議題，將於15日下午2點播映。

參山處特別安排映前問答並贈送喔熊頸枕，現場民眾也藉此分享映後心得，讓此行富具教育與人文關懷意義。

參山處指出，播映場地-谷關遊客中心暨入關博物館於2021年改建，館內以在地的微型博物館概念呈現，讓遊客進入谷關旅遊泡溫泉同時，也能入內認識谷關的歷史、地理與生態資源。從遊客中心往後走可走往捎來步道，因而形成一個自然的導覽場域，讓入關遊客在谷關體驗在山林與泉水的悠遊。