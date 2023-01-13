112學年度大學學測今(13)日舉行第一天考試，考試科目依序為數學A與自然，即使受少子化影響，今年總體考生人數創23年新低，但兩科考試到考率還是突破9成5，缺考人數僅在2000左右。

今日舉行的大學學測考試，上午首先登場的考科為數學A。在該科考場資訊方面，大考中心主任周兆民指出，應到考生8萬7114人，實到8萬5018人，到考率為97.59％，缺考共2096人。在違規紀錄上，則是行動電話未關機6件，以及攜帶不明物品進入考場並發出聲響5件。

受疫情影響，大考中心將輕症、無症狀、快篩陽性個案考生被安排到「居護考區」應試。周兆民說，數學A考科，共在17個縣市開啟32間居護考場。另外提供發燒或自主管理的第一類防疫試場 全國則開啟2間。今日才知道確診或快篩陽性的考生，則被安排到第二類防疫試場，共開啟14間，有17名考生使用。

下午第二科考試為自然，根據大考中心統計，應到考生人數為7萬4293名，實到7萬1822名，到考率96.67％，缺考2471人。

至於自然科考場資訊方面，周兆民指出，自然科共開啟18個居護考分區， 應到考生267人，實到262人，缺考5人。一般試場在第一類部分，則啟動3個考分區、3個考場，提供3位考生使用；第二類試場則是開啟12個一般考分區、開啟12間試場，提供15名考生使用。