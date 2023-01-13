隨著去年12月通膨進一步放緩，分析師看好美國市場將迎來「金髮女孩」（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）的美好景象，也就是聯準會在不嚴重損害經濟增長的情況下，成功抑制住消費者通膨。

●「金髮女孩」經濟

周四公布的數據顯示，美國12月CPI月減0.1%，較11月的月漲0.1%放緩，且為該數據兩年半以來首次較上月下滑。與前年同期相比，12月CPI上漲6.5%，較11月的年漲7.1%放緩，為連續第6個月降溫，並創下2021年10月以來新低。排除食品和能源價格之核心CPI月漲0.3%、年漲5.7%，核心年通膨率創下2021年12月以來新低。數據顯示，儘管就業等其他經濟指標相對強勁，但通膨仍然處於持續降溫的趨勢。

理論上，這可能促使美國央行比預期提早放寬升息政策，以避免美國經濟如普遍預期般陷入衰退。在美股去年大跌之後，許多人擔心美國經濟陷入衰退將給美股帶來更多打擊。

Swissquote Bank資深分析師Ipek Ozkardeskaya表示，通膨走軟和強勁的就業市場，確實有利於「金髮女孩」經濟到來。

●聯準會的信號

目前幾乎沒有跡象顯示聯準會打算改變其決策官員們去年制定的利率軌跡。根據去年12月會後發布的點陣圖，美國央行官員預期其基準利率將在2023年升至介於5.00%～5.25%（中值為5.1%）到頂，且要到2024年才會降息。目前該利率為介於4.25%～4.50%。

周四數位聯準會決策官員發表的談話釋出了一個訊號，即他們認同物價正在放緩，央行可能很快就會縮小單次升息的力道，但並不打算就此停止升息或轉向降息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，實際上我們正在限制經濟，且有可能正在限制通膨，對我而言，這表示我可以在決定接下來的升息幅度時考慮更為周詳。他並表示，通膨漲勢放緩，聯準會應可放慢升息步伐，但仍需繼續升息，不宜過早宣布戰勝通膨，因此他傾向於支持速度放慢、過程拉長，而最終利率可能高於預期的升息路徑。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，今年聯準會將再升息幾次，但一次調升75個基點的時期已經結束，他並表示單次升息幅度縮小至25個基點是合適之舉。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，最新公布的數據反映通膨正邁向正確的方向，這雖令人振奮，但聯準會仍應盡快將基準利率提高至5%以上，以確保通膨得到控制。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）表示，12月的通膨數據是個好消息，這確實表明通膨正在放緩，讓我放心一些，我們或許能因此放慢腳步。

此前聯準會決策官員已一再重申他們不想重蹈1970年代的覆轍，當時央行先升息，然後在通膨似乎消退時隨即降息，結果為了抑制通膨，不得不把借貸成本提高得更多。

●市場看法

市場定價顯示投資人仍然堅信美國央行不會如其展現的這般激進，並預估其政策利率將在6月中旬時升到「近5%」時到頂，然後在今年下半年就開始降息。

周四的通膨數據，進一步鞏固了市場對於聯準會將在1月31日至2月1月政策會議上再次縮小升息幅度的預期。根據芝加哥商品交易所（CME Group）的FedWatch工具，現在投資人預期該美國央行將在2月會後宣布升息25個基點至介於4.50%～4.75%的可能性約為90%，較本周三預估的可能性75%和一個月前預估的35%大幅攀升。

聯準會從去年6月起連續4次升息75個基點，直到去年12月才將升息幅度縮小至50個基點。

貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder表示，一次就升息50或75個基點的時期已經過去，這點很清楚。他並認為聯準會決策官員們將在接下來的兩次會議各升息25個基點，而視後續發布的數據而定，也可能繼續再升息25個基點。