中市1輛民間救護車去年6月間凌晨完成送醫任務後，車行經中清路與五義街口時車速達82公里，謝姓救護車助手擔心被測速器拍到超速，恐吃罰單，竟變造救護紀錄表，更改病患送抵醫院時間，往後延「10分鐘」呈報；公司接到超速罰單，向台中市交通裁決處申訴，經警方調路口監視器畫面發現有異，台中地檢署依偽造文書罪嫌將謝男起訴。

馬姓救護車司機與22歲謝姓救護車助手，去年6月21日凌晨開民間救護車送病患到醫院，完成載送任務後，返程行經中市中清路與五義街口時，車速82公里已超速，謝男擔心遭路口偵測機器拍到，竟變造救護紀錄表，將送達醫院時間從零時「1時26分」改為「1時36分」後，交由公司呈報出勤。

當時，謝姓員警在路口執勤發現該救護車超速而舉發，救護車公司在接到交通罰單後，以救護車超速是因值勤，向台中市交通裁決處提出申訴，裁決所函詢警方調查。

警方調取醫院留存紀錄進行比對，調閱監視器畫面也發現該救護車被測速器拍到的車行方向，與救護車送醫方向並不符合。

此外，檢警發現該救護車遭偵測器拍到後，直行到下個路口即迴轉，再原路行駛一趟，行經到測速器前，明顯減速查探，而認定並非執行救護任務。

謝男辯稱，當時是在通報時間外的載送氧氣瓶等救護勤務工作。檢察官認定，不能以此合理化塗改已登載救護紀錄表，導致救護單位、醫院及警方認定混淆而歧異。