韓國Skin52創辦人具東垣來台親自示範教學。（翰森娛樂提供）

靳筱葳近年深耕紋繡事業。（翰森娛樂提供）

「紋繡教主」靳筱葳近年深耕紋繡事業，還和韓國Skin52創辦人具東垣有好交情。靳筱葳透露，具東垣很注重台灣市場，不到一年就造訪台灣兩次，「老師對於我們團隊與學員都非常用心，而我們的活潑跟熱情，具代表都有感受到。」由於靳筱葳愛看韓劇，具東垣首次來台時，她還拿出看家本領，現學現賣一首韓國兒歌《三隻小熊》，讓對方打趣回應：「好像看到了周子瑜在跳舞呢。」雖然具東垣是專業權威，不過和年輕人一樣，沒有太多隔閡。

靳筱葳回憶事業出現瓶頸時，正好接觸到具東垣的Skin52，她透露某天和皮膚科院長聊天，對方詢問：「是否有辦法透過紋繡加遮瑕，改善患者們肌膚疤痕與白斑症的問題？」她本來想利用傳統方式自行研發，過程也問過資深刺青師傅，但發現沒有3到5年，砸下幾百萬、千萬做不到。靳筱葳而後專精Skin52的技術，要讓客人重回自信、愛自己，也因此延伸無限商機。

靳筱葳說和具東垣學習像是站在巨人的肩膀上，「具代表來台授課時，我也是講師之一，在長期的相處授課過程，深知他謹慎的態度，和他獨特的美感、高標準的自我要求。」她也相當重視品牌商譽，但仍把客人擺第一，「品牌很重要，但客人是一輩子，更像是朋友、家人一樣，具代表這部分理念與我相同，如果產品與技術無法到達內心的標準，我們不會推薦，總是以客戶的安全為第一。」還說若想急著賺錢，沒考慮到後續服務，就犯了大忌。

此外，靳筱葳於15日將在台大國際會議中心出席「半永久美學趨勢高峰會」，和學員們分享肌膚遮瑕技術等相關議題，詳情可上「Genie kris 紋繡藝術工作室／ 紋繡專家」官方臉書查詢。