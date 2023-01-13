2023年連假一波接一波，光上半年就有6檔，包括農曆新年10天、228連假4天、清明連假5天等，勢將帶動國人樂活旅遊潮。台北富邦銀行表示，北富銀優選五大場域，為卡友打造旅遊優惠平台，只要刷富邦信用卡並完成登錄即可樂享5％回饋。

目前適用的信用刷卡包括J卡、momo卡、Open Possible聯名卡及尊御世界卡可享多重好康回饋。

北富銀表示，根據旅遊電商平台Klook進行的《2023年亞太區旅客行為大調查》，超過8成受訪者期待在全球解封後來趟海外旅行，5成以上受訪者準備規劃6天以上的旅行，超過4成表示願意增加旅遊預算。金管會日前公布信用卡2022年11月簽帳金額，五大發卡行光11月單月購物與旅遊的刷卡金額就增加221億元，北富銀增加75億元為其中最高者，顯示富邦信用卡已成消費者旅遊時首選。

受惠於免簽政策，加上地利之便和文化上的熟悉，日、韓向來是國人海外旅行的最愛。北富銀表示，被網友喻為地表最強的「日韓回饋冠軍」富邦J卡，6月底前於日韓店家消費全面回饋3％無上限，加上2％加碼優惠及五大場域活動登錄，回饋最高可達10％；到日本自由行搭JR或地鐵最常嗶的Suica卡及PASMO卡，只要用Apple Pay綁定J卡並支付加值金，最高回饋可達10％；采盟及昇恆昌等免稅店消費放送回饋最高達7.2％；另於Agoda、Booking.com、Hotels.com、Klook、kkday、tourbobo、全台雀客旅館、承攜行旅官網等刷J卡，還可享最高16％優惠。

北富銀表示，除了上述優惠之外，還加碼提供抽獎，3月底前至日本旅遊刷J卡，有機會抽中日本商務艙雙人來回機票。

另外，momo卡除了提供momo店內5％回饋無上限，千大精選品牌最高10％回饋無上限外，北富銀說，今年更推出令卡友驚喜的旅遊刷卡優惠，海外通路消費及指定旅行社刷momo卡需登錄即可享最高10％回饋，十大指定航空公司刷momo卡最高可享10％回饋，無論是自由行或跟團旅遊都能暢遊樂享超狂優惠。

Open Possible聯名卡同樣也推出旅遊交通優惠，北富銀說，3月底前於當期信用卡帳單新增一般消費（包含指定旅遊交通）達新台幣5,000元以上，且登錄活動就可享最高15％刷卡金回饋。尊御世界卡除可享日本旅遊最高8％回饋、海外（非日本）地區旅遊最高6.5％回饋外，另還提供全年6次免費機場接送、12次免費機場貴賓室禮遇等，還可享10家高爾夫球場擊球優惠價，如完成登錄再享5％回饋。

除了各卡2023年豐富的旅遊特色之外，北富銀更加碼升級旅遊優惠，匯集旅行社、免稅商店、海外消費、訂房平台及全台高爾夫球場等五大場域，打造卡友專屬一站式旅遊優惠平台，即日起至6月底，民眾只要刷富邦信用卡在優選店家消費且於指定時間完成登錄，就可樂享5%回饋，每戶每月回饋上限1,000元刷卡金，每月限量1,000名。加上各卡別豐富的旅遊優惠，消費者便可享受雙重旅遊權益！

北富銀表示，從去年10月邊境解封以來，旅遊商機已經大爆發，北富銀力挺卡友疫後旅遊體驗升級，持續拓展休閒旅遊通路，以富邦信用卡多元特色打造出兼具廣度、深度與力度的全方位優惠，民眾可充分運用富邦信用卡不同卡別的精選優惠，為自己和家人規劃CP值最高的旅遊行程。