男星吳尊以男團「飛輪海」成員身份出道，後來選擇單飛，更把工作重心轉往大陸，認了隱婚生子的消息，就大方帶著小孩錄親子實境秀，慈父形象深植人心。吳尊日前曬出與女兒NeiNei、兒子Max工作照拜早年，網友發現9歲Max越來越像吳尊，帥氣模樣幾乎一模一樣，讚嘆基因不騙人。

不久前吳尊在IG和微博發文，分享多張與NeiNei、Max為雜誌拍的照片，向粉絲們拜早年，希望大家都能幸福快樂；而吳尊也透露，最開心可以跟家人一起工作，「新的一年我們繼續努力創造美好的回憶」，從照片中也能看出，兒女在一旁吳尊笑得有多幸福。

吳尊一家都是高顏值，9歲兒子Max更是越大越帥氣。（圖／摘自吳尊IG）

而粉絲和大票網友注意到，不僅只有NeiNei越大越漂亮，兒子Max從當年在實境秀中調皮萌樣，如今臉蛋和暴風抽高的身材，也和男神爸更相似，父子單獨合照，笑起來幾乎一個模子刻出來，讓眾人都快被帥暈，紛紛驚呼，「吳尊都快被比下去了」、「這一家顏值太犯規」、「Max簡直和你長得一模一樣」、「感覺Max以後會比爸爸還帥耶」。

吳尊昔日不僅是人氣男團飛輪海一員，更因為主演多部人氣偶像劇《東方茱麗葉》、《花樣少年少女》等，升格偶像劇一哥的地位；但吳尊2013年出書認了隱婚生女，之後則大方以人夫、人父的身分出演實境秀，接連在《爸爸回來了》、《爸爸去那兒》和《婚前21天》，分享一家和樂的模樣，意外變成新一代好男人和好爸爸代表。