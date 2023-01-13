台9線蘇花公路11日深夜因坍方中斷，交通部啟動海運、鐵路疏運接駁機制，上午海運疏運旅客331人、各式車種169輛。部長王國材說，坍方現場工程進度順利，將依規劃於15日下午5時搶通。

王國材今日一早前往大清水隧道南口，聽取公路簡報後，指示公路總局因農曆春節將近，請施工人員注意自身安全，並在安全前提下依規劃期程於15日下午5時完成搶通。

王國材表示，大清水隧道已納入蘇花安和仁到崇德段改善，蘇花安評估時就有討論到這段邊坡較不穩定，因此提出很多方案討論，初步規劃設置9.7公里長隧道，徹底避開坍方風險。

王國材強調，馬政府時代只規劃蘇花改，蔡政府上任後，除讓蘇花改在2020年1月完工通車外，也同時啟動蘇花安。蘇花安已通過可行性評估，現在正在做環評，因蘇花安除了橋樑、隧道外，也經過太魯閣國家公園，環評要做到年底，推動蘇花安，是政府必須全力以赴的工作，目標在2032年完工。

花蓮港疏運部分，目前緊急調度的合富快輪（客貨船）、台北快輪（貨船）及凱旋8號（客船），已安排今日中午由花蓮開航至蘇澳；下午由蘇澳開航至花蓮。國防部調派海軍軍艦，亦在花蓮港待命。

交通部航港局說明，今日緊急調度的4艘船舶已投入疏運作業，並於中午由花蓮往蘇澳開航，預計於下午17時由蘇澳返花蓮。截至今日下午13時30分，海運合計疏運旅客331人、小客車156輛、遊覽車1輛、大貨車1輛、小貨車10輛及重機1輛。

航港局呼籲，由於船舶繫固機車不易，並容易造成損壞，機車騎士可以多利用鐵路運送。