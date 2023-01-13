《片場風暴》以二戰時期納粹希特勒為背景。 （傳影提供）

伊朗產出電影大師的頻率頗高，包括了《何處是我朋友的家》阿巴斯、《分居風暴》阿斯哈法哈蒂、《天堂的孩子》瑪吉德瑪吉蒂等導演，在國際影壇上都佔有一席之地。而最近一部《片場風暴》導演胡曼薩伊迪成為新寵兒，因為這部電影獲得威尼斯影展地平線單元最佳影片，而男主角莫森塔納班德更因為精彩詮釋片中貧困潦倒、命運曲折的男主角，拿下威尼斯地平線影帝獎項，讓這部電影受到許多影迷的關注。

《片場風暴》開頭有種讓人感到微微心酸的喜感，由於主人翁夏基因為一場地震讓他居無定所，加上老婆小孩也因大地震過世，他只能靠打零工維生。沒想到命運安排他進入電影劇組做搭景工作，就在飾演希特勒的演員心臟病發倒地，導演命令夏基來飾演希特勒，也不用講台詞，他只要動動嘴巴就好，甚至這樣的好運開始讓他住進了溫暖的希特勒豪宅。但是卻因為他的秘密情人無預警地跑來片場找他，劇情因此急轉直下進入藏匿情人的緊張氛圍，讓觀眾跟著男主角夏基的心情跌宕起伏。

導演胡曼薩伊迪在伊朗政府的監看下才能完成這部電影，他以二戰時期納粹希特勒為背景，打造了一個戲中戲劇本，讓荒謬的社會寫實感充斥全片。其實胡曼自己也一直在挑戰自己，他們設想了各種不同的劇情安排，包括如果男主角不是扮演希特勒，還有誰可以取代，但是似乎找不出更適合的人選，不過導演胡曼薩伊迪也提到自己很怕惹德國人不開心，因此在下筆寫劇本時也是戰戰兢兢。

同時男主角莫森塔納班德更為戲犧牲把自己一臉的大鬍子都剃光了，還戴上希特勒的假鬍子，雖然整個看起來超爆笑，但最後令人心酸的精湛演技，也讓成為伊朗首位演出貧民版希特勒而拿下影帝頭銜的演員。塔納班德跟導演胡曼惺惺相惜，因為2人都有演員和導演的背景，因此對於彼此的工作更是互相力挺，胡曼說：「可能有些演員演到中途就會開始產生職業倦怠，我真的很開心能夠找到莫森，他從頭到尾都以最敬業的態度面對這個角色，讓這部電影增色許多！」

《片場風暴》將於1月27日全台限量上映。