地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）在新竹縣推動卓然有成，縣長楊文科（中）關心廠商研發需求及成果，走訪走訪亮點企業之一新快取股份有限公司。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）在新竹縣推動卓然有成，縣長楊文科關心廠商研發需求及成果，走訪走訪亮點企業之一新快取股份有限公司，了解創新歷程及成果，並參觀該公司於2021年度獲政府補助開發的全國首座跨車道軌道自動送餐系統，同時體驗內用區QRcode線上點餐及首創複合型快取車道，大讚該公司積極嘗試開發各種智慧系統，讓民眾生活更便利。

新快取公司在竹北市打造全台唯一快取Catch I複合式商場，主打智能取餐車道，結合科技、便利、永續、生活理念，催生出全台首創的「快取_新型態的餐飲模式」，將雲端廚房、快取車道、多車道複合商場整合的經營模式，另外還設有特斯拉超級充電站以及一般電動車充電站。本次新快取公司獲中央和地方政府補助，開發全國第一個跨車道軌道自動送餐系統，懸掛在空中軌道全長約46公尺，有助於本模式行銷及明顯識別，並提升消費者吸引力。

新快取公司總經理張家瀚說，計畫結合車牌辨識系統、自動化送餐自走車、內用區送餐升降台等智慧系統，這次透過懸掛式複合快取車道送餐取餐系統計畫，打造全台唯一的跨車道送餐軌道車，自行開發研究將近半年，特別是迴轉半徑是難度最高的，光是車身設計就改了5次，驅動程式也調整了3次，還運用工業級的接收器，讓品質更好、更穩定。

在新快取公司說明後，楊文科說，相對過去單一品牌取餐車道，複合型快取車道，可提供更多元美食選擇，透過線上點餐取餐車道，讓民眾隨點即時快取，還特別設計空中軌道車送餐，現場3家店家美食能直達取餐區，讓民眾可以一次擁有。楊文科說，新快取公司開發新商業模式，未來能帶來新風潮，讓鄉親更方便，是新竹縣文化科技城的典範，SBIR補助計畫確實能夠造就很多廠商，持續開發新點子，用新模式賺大錢，同時服務鄉親，讓生活更加舒適便利。

產業發展處長陳偉志說，新竹縣地方型SBIR宗旨，是希望可以鼓勵更多的新竹縣中小企業，勇敢投入創新研發，透過補助經費的幫忙，協助企業分攤研發過程中的風險，也提供專業輔導團隊，來幫助大家簡化行政流程、聚焦計畫創新能量，讓在地中小企業成長茁壯，更多在地優質品牌可以發光發熱。