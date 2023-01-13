前崁頂鄉主席郭茂良因涉犯貪汙罪遭判刑7年8月，已在日前發監執行，但檢警發現，郭因案解除職權後，以主席及副主席職位為誘因，向有投票權的鄉代索取賄款，屏東地院13日審結，一審依違反選罷法判刑2年，褫奪公權2年，可上訴。

判決指出，崁頂鄉鄉代會主席出缺後，並使副主席一職產生連動，郭茂良向其中3名鄉代表示，若交付數十萬元不等金錢，將安排鄉民代表投票事宜，使對方分別當選主席或副主席職位，均遭3人拒絕而未得逞，事後遭警方獲報查獲。

屏東地院表示，選舉制度乃民主政治重要基石，民主國家無不立法嚴禁各種賄選舞弊甚或暴力介入情事，但郭茂良竟圖漁利，包攬崁頂鄉鄉代會主席、副主席賄選事務，不僅敗壞選舉風氣，更抹滅民主政治真意。

且犯後猶飾詞圖卸其責，難認有所悔意，考量包攬賄選行為終未既遂，兼衡犯罪動機、目的、手法等，量處有期徒刑2年，並宣告褫奪公權2年。