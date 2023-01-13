匯豐（台灣）商業銀行董事會選任紀睿明(David Grimme)接任董事長一職。紀睿明目前擔任匯豐集團亞太區營運長暨集團總經理，並為匯豐集團亞太區業務管理委員會成員之一。

匯豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅說：「匯豐集團長期以亞洲為其策略中心，在台灣深耕近40年，更是匯豐集團在亞洲的重點發展市場之一。紀董事長在數位科技、營運韌性、業務轉型，以及推動永續發展上皆有豐富的經驗。紀睿明的任命將能豐富匯豐（台灣）董事會的組成，使其更多元化，符合未來趨勢，並確保匯豐（台灣）在穩健而多元的營運管理基礎下持續成長。」

紀睿明於1990年加入匯豐集團，先後曾於美國、英國、菲律賓、馬來西亞，及香港等地擔任多項職務，包含匯豐集團全球個人金融及財富管理業務營運長、全球作業營運主管、東亞地區營運長，以及其他多項職務。紀睿明畢業於美國普渡大學，獲得科技工業管理學士學位。