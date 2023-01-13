彰化縣政府為關懷及照顧弱勢民眾，13日辦理『寒冬送愛 你我”兔”gether』春節慰問系列活動，約有50個企業與民間單位捐贈將近700萬元善款及民生物資，縣長王惠美也馬上展開具體的行動，前往彰化市獨居長輩家中，和76歲柯奶奶一起包餃子，提供慰問金，祝福長輩長壽健康，新春吉祥如意。

彰化縣政府為關懷及照顧弱勢民眾，13日辦理『寒冬送愛 你我”兔”gether』春節慰問系列活動，約有50個企業與民間單位捐贈將近700萬元善款及民生物資。（吳敏菁攝）

彰縣府春節慰問已募集700多萬元善款和民生物資，其中興和精密紡織股份有限公司高溪川董事長捐款380萬元、伸仁紡織白璨榮董事長捐款172萬元及提供獨居長者圍巾，捐贈總價值共達200萬元，嘉里大榮物流股份有限公司延續往年公益精神，今年持續再捐贈物資運送服務費100萬元，協助彰化縣政府推動食物銀行業務。

彰化縣政府為關懷及照顧弱勢民眾，13日辦理『寒冬送愛 你我”兔”gether』春節慰問系列活動，約有50個企業與民間單位捐贈將近700萬元善款及民生物資。（吳敏菁攝）

此外，還有世界彰化同鄉會、各同鄉會、慈善會一超贊助關心，且現場發放物資靈鷲山提供的物資箱、市價300元及北斗奠安慈善功德會捐贈150件保暖外套，在寒冬中，讓這些朋友也能感受到社會的溫暖。

伸仁紡織董事長白璨榮表示，今年辛苦，但慈善不能落人後，愛心不能等，年持續再捐款172萬元及提供獨居長者圍巾，捐贈總價值共達200萬元，希望能拋磚引玉。

興和精密紡織股份有限公司董事長高溪川表示，近年來他們的捐款合計超過2000萬元，希望未來捐款目標能突破到6000萬，希望集合眾人之力，把愛傳給整個社會。

縣長王惠美表示，春節是團圓的日子，但仍有獨居及家境清寒的弱勢朋友，縣府舉辦寒冬送暖，公私協力，一起來關心弱勢朋友，感謝所有的善心人有錢出錢有力出力。也呼籲更多人響應，使這份愛的力量能有更大的延伸及展現。

彰化縣長王惠美於獨居老奶奶一起包餃子，贈送關懷金。（吳敏菁攝）

彰化縣社會處長王蘭心表示，縣政府在春節期間提供「不打烊」的各項福利服務，包括：「歲末寒冬 溫馨關懷」加強宣導、關心街友及弱勢民眾；「春節關懷情 溫暖遊民心」春節期間定期發放熱食；「幸福小舖-實物銀行」愛心物資發放；自殺防治專線「1925」、生命線「1995」及張老師「1980」；「113」兒少保護專線、「1957福利諮詢專線」，希望藉由單一窗口諮詢服務，提供及時關懷。