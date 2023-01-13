漁業署官員在說明清淤業務時，在簡報上將「芳都橋」打成「芳督橋」，蘇貞昌當場嚴詞糾正，官員嚇得立正站好、聆聽長官教誨。（謝佳潾攝）

漁業署官員在說明清淤業務時，在簡報上將「芳都橋」打成「芳督橋」，蘇貞昌當場嚴詞糾正，官員嚇得立正站好、聆聽長官教誨。（謝佳潾攝）

行政院長蘇貞昌13日南下屏東視察鹽埔漁港一帶淹水改善工程進度，漁業署也順勢報告東港、鹽埔漁港泊區的整治狀況，不料卻發生一段尷尬小插曲，漁業署官員在說明清淤業務時，在簡報上將「芳都橋」打成「芳督橋」，蘇貞昌當場嚴詞糾正，官員嚇得立正站好、聆聽長官教誨。

漁業署官員在報告東港漁港泊區整治狀況時指出，將斥資3500萬針對「芳督橋」上游100公尺清淤，並於今年2月招標。不料，報告結束後，蘇貞昌當場詢問官員，到底是「芳督橋」還是「芳都橋」，同一份簡報中怎麼會有「督」又有「都」。

承辦官員一聽到蘇貞昌的質疑，嚇得立正站好、聆聽長官教誨，蘇貞昌看著簡報上的錯字，又看向官員，他說，是不是簡報都沒檢查過，就拿給他看，做任何事情前要把自己先監督好、把自己要求好。這段小插曲，一度讓全場陷入尷尬氛圍，所幸在報告鹽埔漁港部分沒再出現差錯。

漁業署表示，針對鹽埔漁港泊區整治狀況，就鹽埔卸魚場部分，去年1至6月辦理工程採購招標6次都流標，後來把原預算9950萬增加1.19億後，同年11至12月招標時，又流標3次，屏縣府已於今年1月12日辦理邀標說明會。

至於冷鏈物流中心，計畫斥資4.8億，漁業署已完成基設書圖待審議修訂中，完成後將提報工程會審議；整網場則預計採整地及簡易遮陽設施辦理，計畫投入0.2億，屏縣府將於16日辦理地方說明會。

此外，關於長期滯港船舶處理問題，漁業署指出，經清查，全國9處第一類漁港有危害停泊航行的船隻，共計25艘，目前已處理10艘，當中5艘船主自行認領帶回，1艘船主自行拆解清除，4艘漁業署代為清除，其他15艘依程序辦理中。

漁業署說，東港、鹽埔漁港則有5艘，其中3艘撤照並於去年10月24日完成拆解去化，另2艘沒收，經函高雄地檢署盡速對船隻適當處置後，鑑價結果已無殘值，因此將編列預算拆解銷毀處理。