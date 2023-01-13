嘉義市國中小學校廚媽今年調漲薪資，市長黃敏惠今天表示，校廚每月可領取2萬9512元至3萬3512元不等薪資，漲幅最高達27％，預估全市約有106名校廚受惠。黃敏惠同時宣布北園國中食育教室啟用。

嘉義市長黃敏惠宣布全市國中小學校廚媽調漲薪資，議員們肯定。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，嘉義市率先全面在國中小學校設置廚房自辦午餐，校廚媽媽辛苦料理，讓孩子吃得好，此次獲市議會支持調漲校廚薪資是領先全台為廚媽加薪，讓廚媽們有好「薪」情，感謝廚媽們長年費心做出好吃的午餐。

黃敏惠說，嘉義市2021、2022連續兩年榮獲食育力五星城市，公私協力推動飲食體驗，把關校園食安，重視校園飲食教育的扎根，未來會持續美化用餐環境，讓孩子把食育美學帶進家庭。

嘉義市長黃敏惠宣布國中小學校廚媽調漲薪資，孩子的午餐美味繼續。（廖素慧攝）

市府教育處長林立生說，市府編列「營養飽育計畫」預算，補助國中小自辦午餐學校支付廚房人事費、燃料水電費、設備維修費等費用，家長繳交的午餐費全數用於食材，今年維持每餐國中35元、國小32元收費，不增加家長負擔。

嘉義市北園國中食育教室揭牌啟用，市長黃敏惠煮湯圓、烤雞，象徵起家團圓。（廖素慧攝）

林立生說，112年度編列6000萬元營養飽育計畫經費，包括調升校廚薪資、福利待遇，依主廚、副廚、助廚職務不同，調薪5000元至1000元不等，最高調升27％。

世賢國小26年資深廚媽陳麗雪取得乙級餐飲證照，她說，這次加薪讓各校廚媽們備感溫馨，廚媽們的努力及用心能被勇媽黃敏惠市長及家長們看到，廚媽最高興的事就是看到小朋友把飯菜吃光光，因而總是不斷精進廚藝，就想為孩子煮出美味又營養的午餐。

北園國中校長謝宜岑指出，食育教室是用偏鄉學校中央廚房計畫補助來擴建，總經費1500萬元，用於提升原有廚房效能，新建食育教室，空間敞亮時尚、中島操作台、配備自來水過濾器及水波爐，優化製餐環境，讓師生有食育美育的烹飪體驗。