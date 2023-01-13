台積電ADR大漲，美國消費者物價指數（CPI）下滑幅度，新台幣升值，台股加權指數13日開盤大漲200點，挑戰萬五關卡。

不過，由於股價來到相對新高，加上櫃買市場表現弱勢，指數漲幅收斂，終場上漲92點，收在14,824點，成交量為1,819億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國去年12月CPI比前年同期上揚6.5％，符合市場預期，是一年多來最小年升幅，比起11月更微幅下降0.1％，是2020年新冠疫情爆發以來首見。

核心CPI年升幅也下降，進一步確認通膨持續降溫，通膨持續降溫，另外上周初領失業金人數20.5萬人，是15周來最低，也比預期的21.5萬人少，顯示美國勞動市場依然韌性十足。

預料聯準會（Fed）2月會議雖仍將升息，但預期幅度將縮小到1碼的機率升高，有利股市反彈。

通膨降溫也造成近期美元指數持續低檔震盪，月線仍持續下彎，短線尚未出現明顯轉強，亞幣也持續維持高檔震盪，新台幣出現升值，對於元月的資金行情推升有利。

近期法人態度，外資期貨未平倉多單出現加碼，維持偏多單，現貨市場受到美股反彈出現加碼，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期趁反彈出現減碼，整體法人偏向正向。

後續國際股市若維持強勢，預期在外資主導大盤，加上投信助攻下，有利指數續彈。

籌碼面來看，目前融券持續回補，融資近期增幅有限，技術指標中，日KD維持強勢、RSI位在50多方區，MACD柱狀體也翻紅，顯示指數在匯率、法人態度、籌碼、技術面轉佳下，短線台股仍將持續多方掌控格局。