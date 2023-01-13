中國海關總署今公布全年進出口數據，2022年中國大陸對台灣出口總額為815.87億美元，年增4.2％；自台灣進口2380.92億美元，年減4.6％。台灣對大陸有高達1565億美元貿易順差。

在強勁出口推動下，中國2022年貿易順差創歷史新高。

全年出口增長7％，達3.59兆美元的新高，超過了2021年3.36兆美元的紀錄。去年兩岸貿易表現則弱於大陸整體對外貿易，其中，大陸對台進出口總額年減2.5％，而中國自台灣進口也是繼2019年後再度出現衰退。

按美元計，大陸12月出口按年降9.9％，降幅比上一個月擴大1個百分點，創2020年初新冠疫情爆發以來的最大降幅；進口降7.5％，收窄3.1個百分點。分析認為，12月出口疲弱凸顯了今年提振內需支撐經濟的重要性，市場期望出台更多政策鼓勵國內消費。

以人民幣計，2022年，大陸貨物貿易進出口總值42.07兆元人民幣，年增長7.7％，規模再創歷史新高；其中，出口23.97兆元，按年增長10.5％；進口18.1兆元，增長4.3％。去年，中國對東協、歐盟、美國以人民幣計價進出口總值按年分別增長15％、5.6％和3.7％。