日本近日拍板福島含氚廢水（核廢水）將於今年春夏之間將排放福島第一核電廠核災含氚廢水，原能會表示，日本政府2021年4月宣布於做出排放決策前，原能會已書面向日方表達反對排放立場，但也已開發海洋輻射外釋衝擊潛勢預報系統，於日本排放後將提供每日預報，以進行海域生態影響評估。

國民黨立委曾大力反對福島電廠核廢水（含氚廢水）排放入海。（報系資料照）

原能會表示，去年底已跨部會完成「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，建置海域氚輻射背景資料庫、擴散模擬分析技術及生物氚實驗室等因應整備措施，自今年起持續透過4 年期的「國家海域放射性物質擴散預警及安全評估應對計畫」，在既有的整備基礎上持續優化海域環境氚監測與分析比對工作，並開發海洋輻射外釋衝擊潛勢預報系統，於日本排放後將提供每日預報，以進行海域生態影響評估。

原能會國際事務科科長賴弘智表示，原能會在2020年初就邀集相關部會研議對策，並執行海域監測、洋流擴散預報等計劃，目前已針對周遭海域建立背景值，擴散模擬技術也建置完畢，預計可以在日本排放後提供預報及評估。賴弘智說，原能會曾向日方表達反對外，也會與外交單位配合表達高度關注。

漁業署代表近日在會議指出，有關漁民可能的經濟影響部分，因漁獲物等檢測結果係是受經濟影響的有利證據，漁業署持續研析國際間案例結合漁業經濟影響評估模式，以妥善我國漁民未來若受影響相關因應作為。

綠盟秘書長崔愫欣對此表達抗議及反對，她說，雖然核廢水不會有立即影響但持續排放沒有前例，日本應該做好資訊公開且做好研究，如果有超標排放的話要如何處置等，我國政府也應執行長期規劃研究。