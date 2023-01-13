大陸外交部指少數國家單獨對大陸入境設限，當然不能接受。（中國網）

大陸國務院聯防聯控機制13日下午在大陸國家衛生健康委召開記者會，大陸外交部、海關總署、國家移民局、民航局相關司局負責人及中國疾控中心專家出席。外交部領事司司長吳璽介強調，少數國家枉顧科學和事實，單獨對中國採取了入境限制政策，當然不能接受。

吳璽稱，疫情發生以來，中方一直是根據疫情形勢的發展變化來因時因勢動態調整政策，對所有國家一視同仁。中方宣布「乙類乙管」後，有很多國家都表示歡迎，泰國、馬爾地夫、汶萊、俄羅斯、柬埔寨等國都表示盡快恢復更多直航航班，熱切地期盼中國遊客到訪。1月9日，泰國副總理率政府高官到機場來歡迎乙類乙管後第一班到達泰國旅客，現場還懸掛了「中泰一家親」布條。這樣的場面是對我們中國抗疫政策表示了信心和支持，也體現了與這些國家的友好關係。

吳璽表示，但是很遺憾，有少數國家枉顧科學和事實，單獨對中國採取了入境限制政策，對此當然是不能接受的。世界上也沒有哪一個國家會允許其他國家對自己國家實施歧視性政策，中方對這些國家採取的對等措施，目的是為了維護中國公民的正當權益，也是為了維護國家之間人員的正常往來。事實上，對有關國家因外交、公務或者緊急商務等事由來華的也作出了妥善安排，希望有關國家能夠盡早取消專門針對中國的歧視性措施，同中方一道確保雙方的人員往來，確保兩國關係的積極發展。

她重申，中方是積極支持擴大中外人員往來的，並且將會繼續為來華經商等人員提供便利，理解各國採取合理防疫措施，反對的是採取歧視性的做法或者是把疫情政治化。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤介紹，1月8日以來大陸日均出入境49萬人次，是2019年同期的26.2％。出入境人員數量呈現穩步增長、有序恢復的態勢。有三個特點：

一是總量明顯上升。二是海陸空同步恢復。海港、陸路、空港口岸日均出入境人員分別為2.1萬、42.4萬、4.5萬，較實施前各上升了13％、53.3％、33.2％，為2019年同期的36.4％、30.1％、11％。空港口岸，上海浦東國際機場客流最多，日均1.1萬人次，陸路口岸深圳福田口岸增幅最大，日均2.1萬人次。三是入境數量略高於出境數量。日均入境25萬人次，較實施前上升了54.7％，日均出境24萬人次，較實施前上升了43.3％。

春節臨近，預計口岸將迎來人員出入境高峰。大陸移民管理局已經部署各級移民管理機構，實施「三個加強」措施：一是加強通關查驗組織保障。二是加強引導提示。三是加強通關流量監測。

吳璽指出，中國始終本著科學、精準、高效的原則開展疫情防控，動態調整優化防控措施。來華人員登機前48小時須核酸檢測，乙類乙管並不是說乙類「不管」或乙類「不防」，要防的是病毒的跨境傳播，要使人員跨境流動更便利。海關會對有症狀或申報異常的人員進行快篩檢測。如果旅客沒有相關症狀或沒有被病毒感染，這些措施對旅客的旅行不會有過多影響。