屏東首座兒童滑步車賽道，河濱公園啟用。(屏縣府提供)

屏東縣有了第一座兒童滑步車賽道！這座賽道位於屏東河濱公園內，除停車方便外，周邊有原地生長及新植喬木，在場內活動家長及孩童有個舒適及林蔭場域，加上先前完成的寵物公園、籃球場、壘球場、大草皮，使各區域活動樣貌更多元。

屏東縣長周春米表示，兒童成長過程，以自然、安全的場域環境，讓孩童們快樂中成長，歐美國家已把滑步車當作幼兒成長發育過程中評斷的工具之一，讓孩子透過Running Bike鍛鍊平衡能力和基本運動技能，孩子能盡最大潛力騎得更快、更好，為孩子撒下獨立與自信的種子。

以親子活動的定義來說，幼兒時期的陪伴成長，更是培養完整性格的最佳方式，所謂滑步車又叫兒童平衡車，是一種鍛鍊兒童平衡能力的騎行單車。對比自行車，少了踏板、鏈條，也沒有輔輪，看起來就像一輛「沒有腳踏板的自行車」，不同於自行車，滑行起來速度慢、易掌控，幾乎不會有高速摔倒的可能。

屏縣府水利處指出，新建完成的滑步車賽道，設計有S、U彎道及三種高低障礙坡道，全長約165公尺，周圍新植原生喬木，林蔭長成後除遮蔭效果外，並營造樹林內賽車意境。

藉由屏東縣首座滑步車的啟用，除了可以到各鄉鎮特色共融式公園外，家長們又多了一個選擇，給孩童們成長過程中更多元化的遊戲方式。