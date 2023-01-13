南投縣第2選區立委許淑華當選縣長，該席次補選於9日至13日受理參選人登記、3月4日投開票，目前有「農夫鄉長」之稱的無黨籍陳聰鑑、民進黨蔡培慧、國民黨林明溱共3人登記，魯昱君趕在最後一天登記，而已經領表的王永慶，截至下午5時止尚未登記，這次將有4人角逐濁水溪線立委補選。

魯昱君10日領表，趕在最後一天登記參選南投2選區立委補選。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣第2選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉，俗稱濁水溪線。

魯昱君（52歲）為南投市人，畢業於國防大學政戰學院影劇系，曾任陸軍兵整中心、陸軍官校心輔官，接著轉任學校擔任學校的軍訓教官，曾在草屯商工擔任生活輔導中心組長，這次獲國家公義運動黨推薦，投入南投縣第2選區立委補選。

《中國時報》記者致電魯昱君，對方自稱是魯昱君的助理，魯昱君不方便接電話。魯昱君的政見強調，他們是守護國家、監督執政的清流，以國家公義為宗旨，秉持信念向前行。

魯昱君的政見指出，她若當選立委，將向中央爭取經費推動南投建設；整合國家資源提升偏鄉教育；優化醫療系統，加強婦幼關懷；推動文創產業，鼓勵青年返鄉；健全體育環境，帶動城市觀光。