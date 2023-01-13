雲林縣長張麗善（左六）今（13日）舉行記者會呼籲國產署恢復與雲林縣政府合作開發方案，北港鎮長蕭美文（左五）亦強調希望國產署重視地方意見，重新評估維持原案，讓北港得以發展。（周麗蘭攝）

雲林縣府去年與國有財產署合作興建北港轉運站，國產署突然喊停，自行招標70年地上權，近日即將決標。雲林縣府13日舉行記者會呼籲國有財產署能以雲林福祉為優先，信守承諾，停止決標，回歸北港轉運站計畫。

雲林縣府與國有財產署去年合作開發的北港轉運站「雲西京站」，規畫1樓為轉運空間，2至4樓為伴手禮街、美食街、主題餐廳、商旅層；另一棟為立體停車場提供200席小客車位、300席機車位。

北港轉運站預定地原為舊台汽客運總站，已閒置25年，2012年國有財產局主動向縣府團隊提案合作共同開發，張麗善任後列為重大縣政建設計畫，提出「雲西京站」案，原定去年10月招商，但國產署突然發函不再與縣府合作，自行招標地上權出租70年，近日將開標。

縣長張麗善今（13日）舉行記者會強調，雲林縣亟需轉乘便利的大眾運輸環境，斗六轉運站將於今年發包動工，整合周邊24條客運路線，斗南小東轉運站也規畫完成，虎尾轉運站、麥寮轉運站正在評估中，希望北港轉運站計畫能「死灰復燃」，國產署恢復與雲林縣政府合作開發方案，對地方發展是最好的。

北港鎮長蕭美文亦強調，轉運站是歷屆縣長、鎮長的重要政見，空地閒置變成治安死角，造成很多困擾；國產署與雲林縣府解約後並無配套措施，地方不清楚國產署的規劃，她希望國產署重視地方意見，重新評估維持原案，讓北港得以發展。

縣議員黃文祥表示，雲西京站因政治角力胎死腹中，國財署以一紙公文取消合約，中央或地方民代阻撓之舉很不可取，北港有台西客運、嘉義客運、 統聯客運經營，道路狹小壅擠，民眾出入很不方便，懇求中央考量地方民眾需求，以地方福祉為優先。

北港轉運站計畫去年5月國產署喊卡後，雲林縣府不放棄，張麗善8月當面向財政部長蘇建榮陳情，去年底工務處又行文國產署請求恢復合作案，但遭國產署日前退回公文。