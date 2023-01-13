農曆年節前，高雄投資案傳出佳音！全球頂尖基礎建設投資基金ISQ（I Squared Capital），正規畫在高雄尋找綠能、廢轉能、數位基礎建設及長照等領域投資標的，投資金額約10億美元，對此，高雄市長陳其邁表示，將全力配合，提供投資廠商最高效率的行政協助。

高雄經發局13日表示，全球頂尖基礎建設投資基金ISQ日前由美台商會會長Rupert J. Hammond-Chambers陪同，拜會高雄市長陳其邁，針對高雄綠能、再生水、太陽光電及長照等產業發展現況，深度交流，會中透露，高雄可望成為ISQ下個10億美元的投資地點，將對投資高雄有更具體的規劃。

ISQ總部位於美國邁阿密，是全球頂尖專業的投資公司，以能源、公共設施、運輸、電信與社會基礎建設等為主要投資標的，範圍涵蓋北美、歐洲、高度發展中的亞洲及拉丁美洲等53個國家，管理資產價值超過300億元美元。

ISQ基金2017年起，開始在台灣投資能源、長照等產業，累計投資超過10億元美元，現正規畫在高雄尋找綠能、廢轉能、數位基礎建設及長照等領域投資標的，預計再投資10億元美元。

高雄市長陳其邁對ISQ投資高雄的規劃，表達熱烈歡迎與感謝，並指派副市長羅達生擔任窗口統籌，全力配合投資進行。

陳其邁表示，美中貿易戰、烏俄戰爭等國際情勢發展推動國際經濟加速轉型，高雄早期以石化等重工業為基礎發展，他上任後推動產業轉型，以台積電進駐的楠梓產業園區為樞紐，打造南部半導體S廊帶，從IC設計、製造與封測的產業鏈，串聯最有價值的兆元產業聚落。

陳其邁指出，高市府聯手中央推動的亞洲新灣區，將帶動南臺灣產業數位轉型，尤其高雄是亞洲重要樞紐，高雄港也是印太地區最繁忙航線中心的接點，中央目前正致力推動高雄港轉型為智慧港口，市府會持續與中央攜手合作，推動各項轉型工作。

ISQ合夥人沈琛華及營運顧問Tom Donohue Jr.代表拜會高雄市長陳其邁時，Tom Donohue Jr.在會中指出，ISQ在台灣已有綠能、長照、區域型數據中心等投資專案進行，設有在地專業投資團隊，目前規劃在台灣再投資10億元美元，帶動在地成長與發展。

Tom Donohue Jr.說，他對市長陳其邁推動高雄產業轉型成果，留下非常深刻的印象，也表示與經發、環保、水利、工務及衛生等局處交流有豐碩收穫，相信未來能和高雄成為最佳投資合作夥伴，當場表示最快4至6週將有初步規劃結果，屆時將再拜會市府說明。

美台商會會長Rupert J. Hammond-Chambers則表示，美台商會致力推動美國與台灣間的經濟合作，期待未來能有更多的經濟合作機會在高雄落實。這次偕同旗下會員ISQ高層來訪高雄，希望雙方能在投資議題上很快就能有具體的成果，為高雄吸引更多的投資機會。

高雄經發局長廖泰翔指出，市長陳其邁上任後推動產業轉型，吸引大廠投資近6千億元，創造逾3.1萬個以上就業機會，帶動整體商業活絡。他強調，大南方正在崛起，期待未來ISQ為高雄帶進更多投資機會，壯大發展量能，高市府團隊將以「緊緊緊」的精神，全力以赴打造最好的招商服務與投資環境。