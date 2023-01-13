《北京日報》用戶端報導，中國外交部發言人汪文斌13日主持例行記者會。針對記者提問，近日西方媒體比較中國產疫苗與輝瑞等外國疫苗效果，稱中國疫苗效果不佳。對此，汪文斌表示，關於疫苗問題，大陸國務院聯防聯控機制多次回應。想指出的是，中國是全球唯一同時擁有多種技術路線新冠疫苗產品的國家，為民眾的基礎免疫和加強免疫提供了多種選擇。目前，中國有13款新冠疫苗批准使用，涵蓋4條技術路線，疫苗和醫療物資總體供應充足，能夠滿足「應接盡接」的需要。

汪文斌指出，世界衛生組織有關負責人最近表示，中國的疫苗接種率非常高，無論是減毒疫苗、病毒載體疫苗，還是mRNA疫苗，對預防重症和死亡的保護力相當。相關研究也顯示，對於60歲以上人群接種3劑減毒疫苗對重症和死亡的保護效果與接種3針輝瑞mRNA疫苗後的保護效果基本一致。中國全病毒減毒疫苗能夠激發較好的細胞免疫和免疫記憶，在預防發病、重症和死亡中發揮著關鍵作用。中國始終把疫苗的安全性放在首位，中國疫苗的安全性良好，總體不良反應報告率低。

汪文斌說，當前，中國疫苗全程接種率已達92.9％，60歲以上老年人接種覆蓋率超過90％，中方已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑新冠疫苗。實踐證明，中國疫苗是安全、有效的。願繼續同國際社會加強溝通合作，更好應對疫情挑戰，更好保護人民生命健康。