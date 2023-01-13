112大學學測今(13)日登場，下午進行的考試科目為自然。今年自然科出題靈活，題目偏難，更出現不少時事情境題，像是在物理科考題方面，不僅出現Covid-19負壓隔離病房的氣壓與熱傳導等討論，地球科學也呈現以本土環境為主的颱風、地震帶與瘋狗浪等，還包含了以太空移民為背景的假設情境，甚至也囊括最新諾貝爾生理醫學獎及化學獎研究內容。

在化學科部分，建國高中化學老師趙君傑分析，整份考題偏難，且計算量增加，考生須提升閱讀能力、適應新的考試題型，才能拿到分數。在特色題目上，像是第55到60題為與諾貝爾化學獎相關之化學與生物題組，其中58到60題為化學試題，鼓勵學生了解科學新知的發展，與既有基本知識相連結。

物理方面，建國中學物理老師賴奕帆表示，測驗範圍不僅包含必修物理，還有實驗等情境探究，題目鑑別度高。有趣的題目像是第29題為Covid-19負壓隔離病房的氣壓與熱傳導的討論，題型內容符合時事且平易近人。第32題則是「都卜勒效應」測量血液流速，是這幾年學測常出現的熱門考題。

至於生物科題型，建國高中生物老師劉玉山提到，今年時事題包含最新諾貝爾生理醫學獎及化學獎研究內容，如12、55、56題。與病毒相關的試題則高達3題。

劉玉山也說，值得建議的是，部分敘述宜更明確，像是第49題B選項提到「天擇力」及第57題在題幹中提到「演化力」，都不是課本用詞。第16題為選修生物的生物多樣性的內容，在該題E選項延伸到族群遺傳學的概念，以及第49題D選項涉及連鎖概念，均超出必修生物課程，易造成答題困擾。

最後在地球科學，松山高中地科老師翁雪琴指出，整體題目難度較高，且以台灣環境為情境的試題達5題，包含颱風、瘋狗浪、潮汐、地震帶等。全球變遷相關題目在試題占2到3題，並帶入未來星球移民的假設情景，以及過去岩心含鉛人類活動如何影響地球的相關概念。