新北市長侯友宜今日下午參加新北燈會記者，現場也邀請三重先嗇宮董事長李前龍以及扮演家慶君獲得金鐘獎最佳男主角的歌仔戲天后陳亞蘭擔任貴賓，有媒體以諧音詢問侯，「左邊乾隆、右邊嘉慶君」，有沒有感覺距離黃袍更近一點？他則是回應，每一個人盡本分把自己的工作做好。

侯友宜說，能夠邀請到全世界唯一由女士扮演嘉慶君而獲得金鐘獎男主角的陳亞蘭非常開心，與「嘉慶君」、李乾龍董事長同台是與有榮焉。他表示非常敬佩陳亞蘭長期以來對歌仔戲的付出與奉獻，特別是她扮演的很多角色都是努力做好她的本分，展現所有才藝進而獲得全國民眾肯定，獲獎絕對不是偶然，所以也強調永遠要記得一個態度，就是把自己的工作做好，自己也會跟陳亞蘭、李乾龍一樣盡本分，把新北燈會辦得有聲有色，讓更多愛上新北。

對於國民黨主席朱立倫希望組成非綠聯盟的想法，侯友宜表示，台灣本來就是一個共好的地方，所有人在這塊土地，每個人在每個角色上盡心盡力合作，不分你我、不分族群，更不分黨派，好好團結在一起做事，這也是自己一向秉持的初心，所以只要是對台灣共好的事情，都要勇敢團結往前走。

而國民黨前主席洪秀柱表態支持侯友宜參選總統，並希望他能夠帶領國民黨，侯本人則回應，自己現在是新北市長，一定會把相關的工作做好。他也以新北燈會舉例，希望能讓所有家庭幸福溫馨，因為家是開始的起點，以後也會以一個溫馨家庭的態度愛國家，好好做事情。