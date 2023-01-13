台中店家熱情宣傳助攻， 第四屆台中購物節消費金額358億元創歷屆新高。圖/台中市政府提供

第四屆台中購物節締造登錄消費金額358億元，創下歷屆最高。不僅送出1間精品好宅、4台百萬油電車、7個百萬現金獎，以及超過10萬個現金和實體獎項，更帶給全國民眾期待中獎的消費樂趣，也為10萬多個中獎人創造購物幸福感，不只消費者「購」有力，也因有熱情的台中頭家們推廣台中購物節，讓許多大獎得主幸運中獎。

台中店家熱情宣傳助攻， 第四屆台中購物節消費金額358億元創歷屆新高。圖/台中市政府提供

經發局長張峯源表示，台中購物節從第一屆開始推出精品好宅抽獎活動，第二屆開始加碼推出百萬現金獎和汽車獎，四年累積四位好宅得主、八台汽車得主和十五位百萬現金得主，值得一提的是，這些大獎得主當中，有人是因店家熱情推薦，才第一次參加台中購物節，開啟他們的中獎之路。

最新出爐的第四屆台中購物節百萬現金得主施小姐說，前陣子她陪先生去配眼鏡，眼鏡行老闆娘很熱心，推薦他們將消費發票登錄台中購物節APP參加抽獎，她在老闆娘指導下，成功下載APP，也利用購物節期間集中消費，想增加中獎機率，例如讓她幸運抽中100萬現金的發票，就來自她幫先生在金典綠園道商場買的平板電腦。

第一次參加台中購物節、登錄第一張發票就抽中現金100萬元的第四屆台中購物節百萬現金得主王先生則說，自己平時就有按摩舒壓的習慣，恰巧購物節期間，他前往平時常去的泰晶殿皇家SPA莊園中科會館消費，透過店員熱心提醒，他才知道可下載台中購物節APP參加抽獎，店員還主動幫他下載APP，並教會他如何登錄發票，特別的是，就是這一張首次登錄的發票，讓他幸運成為百萬富翁。

除以上熱情的台中頭家們，同樣在第四屆台中購物節開出百萬現金中獎發票的旭益汽車太平分公司，透過總公司受訪時表示，台中購物節是越辦越好！公司在台中有五家分店，從第二屆台中購物節開始，就鼓勵台中五家分店加入合作店家，曾聽到台中分店員工回饋，購物節期間，經常有消費者主動詢問：「在這裡購物，台中購物節是幾倍送？」，就連自家員工也是台中購物節愛好者，就算當年度活動結束，也不會將APP刪除，而是等待明年更新APP，繼續消費、期待中獎。

張峯源表示，特別感謝台中市民頭家們熱情支持台中購物節，經發局團隊秉持好還要更好，第四屆台中購物節首創「產業專屬抽」，有美食（餐飲）、旅宿和收據三大類，經發局為促進消費，更祭出三台百萬油電車當壓軸大獎。

經發局指出，收據專屬抽壓軸大獎由雅倨窗簾裝潢行開出，林店長表示，自家店鋪從台中購物節第一屆開始就是合作店家，全店不光主動宣傳台中購物節，還會協助不太熟悉手機操作的顧客，幫他們下載台中購物節APP，有些顧客偶爾會傳來自己得獎的APP截圖，讓自己和店裡員工倍感窩心，這次很開心店裡開出百萬油電車大獎，感覺好像是自己帶給中獎人好運，與有榮焉。

此外，開出旅宿專屬抽壓軸大獎百萬油電車的杜拜風情時尚旅館莊店長表示，公司也是台中購物節第一屆就加入的元老級合作店家，旅館不只在櫃台張貼海報，也會主動告知顧客有抽獎活動，如這一屆首創旅宿專屬抽，就有顧客主動跟櫃台人員表示，自己就是衝著想抽中百萬油電車的心願，專程到台中旅行，想多住幾晚以增加中獎機會，旅館也藉由台中購物節增加營業額大約一至兩成。

經發局進一步指出，第四屆購物節不只創造一名好宅得主、七位百萬富翁和四台百萬油電車得主，其實還有超過一百名幸運兒抽到十萬元現金，不少開出大獎發票的店家們也特別張貼紅榜沾喜氣，並表示要一路貼到下一屆台中購物節，希望藉此增加買氣，由此可見台中購物節不只協助在地店家拚經濟，也嘉惠全國民眾，共創雙贏。