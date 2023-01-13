屏東海生館為讓遊客以嶄新的方式探索浮游生物的奧祕，全新打造深海水域區，將於20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館為讓遊客以嶄新的方式探索浮游生物的奧祕，全新打造深海水域區，將於20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館為讓遊客以嶄新的方式探索浮游生物的奧祕，全新打造深海水域區，將於20日推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，同時設置行動顯微鏡搭配「深度微觀實驗室」科教活動，以虛實整合展示多樣浮游生物鮮為人知的真面目，並透過光影裝置帶領大家展開一場深海浪漫之旅。

屏東海生館指出，館方全新打造深海水域浮游生物及發光生物區，推出「微光漂流」沉浸式投影互動體驗，透過光影交感將深海中肉眼難以辨識的浮游生物們帶到大家眼前，呈現出宛如萬花筒般的奇幻世界。

海生館表示，當遊客踏入展區後，即可跟著周遭一個個光點慢慢潛入深海中，以獨特微觀的視角與極其微小的浮游生物們互動，除了可親眼看見平常難以接觸到的頭盔水母從身邊游過，更可發現多種發光的浮游生物透著微光點亮漆黑深海，絢麗的視覺效果讓遊客彷彿置身浪漫的微光深海世界。

海生館為讓遊客進一步探索浮游生物，將於20日至2月28日攜手行動顯微鏡uHandy，邀請大家透過體積超小、攜帶輕便的行動顯微鏡，實際觀察浮游生物們悠游的模樣以及鮮為人知的美貌，包含豐年蝦、橈腳類、水母碟狀體與枝足水母等，鼓勵親子共學，一同感受新奇趣味的體驗，走入全新的微觀世界。

海生館建議家長也可帶著孩童參與期間限定的「深度微觀實驗室」科教活動，解說員將帶領大家認識並觀察海洋生物基礎營養來源之一的浮游生物，在小小鏡頭裡帶來大大驚奇，滿足遊客對海洋世界的好奇心。