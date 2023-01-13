新北市北宜公路今（13）日下午3時許發生自小客車行駛中自燃事故，新北市消防局獲報派遣人車前往撲救，到場赫見車輛竟是價值超過千萬的藍寶堅尼小牛超跑，所幸駕駛已自行脫困，消防人員立即布水線將火勢撲滅，無奈全球限量150台，台灣僅3台的千萬超跑已成廢鐵。

北宜火燒車！台灣僅3輛千萬超跑「小牛」遭惡火吞噬全毀。(葉庭欣/翻攝)

北宜火燒車！台灣僅3輛千萬超跑「小牛」遭惡火吞噬全毀。(葉庭欣/翻攝)

新北市消防局下午3時許獲報，北宜公路46.9公里處發車火燒車事故，消防人員到場發現該車輛為掛臨時車牌的小牛超跑，已全面燃燒，駕駛自行脫困無人傷亡。

駕駛37歲賴姓男子向警方表示，當時沿北宜公路由宜蘭往坪林方向行駛，行經北宜公路46.9公里處時，因發現後引擎室冒煙停駛路邊下車欲檢查時，車輛即起火自燃。

據了解，該輛掛臨時車牌的藍寶堅尼超跑款式為「Gallardo LP 560-4 Spyder」，排氣量為5204cc且為6速自手排，要價1588萬。

消防局第四大隊大隊長陳志瑋呼籲，為維護行車安全，平時應做好車輛保養並準備車窗擊破器及滅火器，駕駛時應注意有無警示燈亮起，若不幸發生火災，應立即逃出，並打119報案，立即逃至車外待援，將災害損傷降至最低，避免遺憾再次發生。

北宜火燒車！台灣僅3輛千萬超跑「小牛」遭惡火吞噬全毀。(葉庭欣/翻攝)