農曆春節將至，事業單位歲修與趕工作業頻繁，相對增加職業災害發生風險，為督促事業單位加強春節前後，勞動部長許銘春及政務次長王安邦及王尚志率隊勞檢，光今天就至少開罰147萬元，呼籲各行各業務必落實各項安全衛生設施及管理，並對勞工加班時數、加班費給付及休息休假等妥適安排。

為督促事業單位加強春節前後，勞動部長許銘春及政務次長王安邦及王尚志率隊勞檢，光今天就至少開罰147萬元。（林良齊攝）

其中，如位於高雄的興達電廠改建案共違反19項次、停工1項次，違反內容以承攬管理、墜落、火災、感電、被刺割傷等防護措施不足為主，共開罰77萬元；桃園煉油廠則違反23項次、停工5項次，違反內容以墜落、物體飛落、爆炸、感電、局限空間、化學品管理、自動檢查等防護措施不足為主，共開罰36萬元；離岸風電相關場所則違反34項次、停工2項次，違反內容以墜落、物體飛落、火災、感電、化學品管理、自動檢查等防護措施及人員訓練不足為主，共開罰34萬元。

為督促事業單位加強春節前後，勞動部長許銘春及政務次長王安邦及王尚志率隊勞檢，光今天就至少開罰147萬元。（林良齊攝）

勞動部表示，為預防歲末年終趕工作業因疏忽而發生危險或提高過勞風險，自去年12月27日起已於全國展開為期41天「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，動員全國勞動檢查人力加強實施勞動檢查，至今已實施檢查2050家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導30場次，以督促事業單位落實各項防災作為。

勞動部表示，違反《職業安全衛生法》部分，每項最高可處新臺幣30萬元罰鍰，都將依法裁處，但勞動部強調，「處罰不是目的，改善才是重點」，也提醒雇主應確實作好安全衛生設施及管理，保障每一位勞工安全。