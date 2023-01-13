中國網消息，大陸國務院聯防聯控機制13日召開新聞發布會，關於Omicron變異株BQ.1、還有XBB在國內外流行的最新情況。中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，到目前為止，暫沒有監測發現XBB.1.5的本土病例。

從全球看，Omicron變異株從發現以來一年多的時間裡，全球已經發現進化出了750多種進化分支。截止到1月10日全球新冠病毒共用數據庫當中各個國家上傳的序列進行分析，在全球流行前兩位的現在是BA.2.75和BQ.1.1，截止到今年1月10日，全球已經發現了Omicron變異株的重組體有72種，其中主要流行的就是XBB及其亞分支，這個變異株在一些國家的新冠病毒感染人群當中占比還是比較高的。XBB.1.5是XBB當中的一個亞分支，它的傳播優勢進一步增加，截止到今年1月12日，已經在至少40個國家和地區當中監測發現。

就中國而言，從去年12月1日到今年1月10日，31個省和兵團的感染病例當中已經監測發現了19種Omicron進化分支，其中BA.5.2和BF.7占絕對優勢，兩者加起來相當於這19種進化分支的97％。從去年10月一直到今年為止，累計報告了XBB本土病例16例，都是XBB.1的進化分支。到目前為止，暫沒有監測發現XBB.1.5的本土病例。同期，中國監測到的本土BQ.1的病例是56例，這裡包括BQ.1、BQ.1.1、BQ.1.2等6個進化亞分支。此外，從去年12月1日以來，大陸輸入病例監測數據顯示，已經有79種Omicron進化分支輸入到中國，其中比例比較高的前三位的是BA.5.2、BF.7和BQ.1.1。