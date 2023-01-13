台東縣金峰鄉公所13日舉辦紅藜季「藜花綻放 峰華再起」發表會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉公所13日舉辦紅藜季「藜花綻放 峰華再起」發表會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉公所13日舉辦紅藜季「藜花綻放 峰華再起」發表會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉公所13日舉辦紅藜季「藜花綻放 峰華再起」發表會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

紅藜是植物界穀類紅寶石，每年3月至4月紅藜轉紅，如花綻放，為推廣紅藜，台東縣金峰鄉公所13日舉辦紅藜季「藜花綻放 峰華再起」發表會，金峰鄉長蔣爭光表示，除了鼓勵鄉民研發多元食用方式，也歡迎大家春季賞藜、到金峰體驗部落旅遊。

紅藜是南迴鄉鎮「最火紅」的經濟作物之一，除了是原住民族傳統食糧之一，更因為熟成後帶有艷紅色的穀穗，為冬季的山地部落，妝點上一抹嫣紅，吸引不少遊客駐足欣賞，也成為台東縣冬季限定地景。

蔣爭光說明，小米、洛神及紅藜為金峰鄉農產三寶，也是金峰鄉主要特產經濟作物，其中，被譽為是穀物界「紅寶石」的紅藜種植面積約30公頃，僅次於洛神跟小米，目前已進入產季，公所積極拓展銷售通路以及辦理系列活動，希望帶動地方發展。

台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有豐富的人文風情與特色農產，縣府近年積極在南迴地區推廣紅藜、小米及洛神等作物，尤其紅藜季自2021年舉辦以來，色彩繽紛的南迴紅藜田成為超夯網美拍照打卡景點，今年金峰鄉擴大辦理紅藜季活動，在鄉內種植大面積紅藜地景，邀請遊客在紅藜轉紅結穗的季節，閤家遊玩體驗金峰紅藜之美。

今年度紅藜季系列活動包含1月22日起至1月28日首場春節嘉蘭溫泉市集活動、3月18日主題活動、2月至4月文化食農體驗遊程，邀請大家一起認識紅藜美食、體驗紅藜文化、漫遊紅藜地景。