曾國城（左）認為兒子面對鏡頭很自然。（粘耿豪攝）

54歲的曾國城與小8歲的澳洲華僑老婆劉晏鈴結婚16年，育有1子1女，他今（13日）帶著17歲帥兒曾元德首度合體做公益，提到老婆前陣子帶小孩回澳洲娘家過耶誕假期，曾國城突然澄清老婆沒當過空姐，「我老婆真的不是空姐，不要再說她是曾國城的空姐老婆，她沒有當過空姐，今天以正視聽一下，要不然她真的很尷尬。」笑稱不澄清的話，老婆的親朋好友都會虧她當過空姐怎麼不說一聲。

而曾國城2年前與兒子曾元德在紀實短片《小兒子膠囊時光》同框，他覺得兒子面對鏡頭「自然」，誇讚：「他就有處女座做自己的能力，我覺得蠻好的。」曾國城代言家扶基金會第3年，這次父子一同出席，他認為一般會夫妻連袂做社會公益，但帶著下一代有種傳承做好事的意味，「所以帶孩子的意像比帶老婆還要好。」

曾元德表示未來想到加拿大讀大學，念電子相關科系，目前把音樂當興趣，曾國城直誇兒子音感還不錯，透露兒子會拉小提琴、打鼓跟彈吉他，，14歲的女兒Lydia則充滿藝術細胞，還會跳國標，但他未看見兩個小孩有展現當藝人的企圖。贊成小孩演藝圈嗎？曾國城說：「不鼓勵不贊成無所謂。」認為小孩做什麼都好，但一定要在乎自己的健康，所以希望兒子能鍛鍊身體，「我希望他鍊得跟美國隊長一樣」。