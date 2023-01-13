西港國中空教室火警冒煙。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

西港國中童軍教室傳出火警，警消出動滅火。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市西港國中3樓1間童軍教室13日有學生上童軍課學升火，未注意餘燼未熄，教室下午3時09分突然起火冒煙，消防隊派出11車17名消防隊員搶救，20分鐘撲滅火勢，無人傷亡，起火時該間教室為淨空，所在大樓屬獨立空間，全校200名師生未受影響持續上課。