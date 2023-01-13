童軍課升火餘燼未熄 西港國中童軍教室起火引虛驚 17:202023/01/13 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西港國中3樓空教室火警冒煙，幸好20分鐘撲滅火勢。（讀者提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西港國中空教室火警冒煙。（讀者提供／程炳璋台南傳真） 西港國中童軍教室傳出火警，警消出動滅火。（讀者提供／程炳璋台南傳真） 台南市西港國中3樓1間童軍教室13日有學生上童軍課學升火，未注意餘燼未熄，教室下午3時09分突然起火冒煙，消防隊派出11車17名消防隊員搶救，20分鐘撲滅火勢，無人傷亡，起火時該間教室為淨空，所在大樓屬獨立空間，全校200名師生未受影響持續上課。 酷航發生行動電源突起火 民航局重申禁託運原因 花蓮去年逾450件火災 這裡竟是起火處大宗 輔英科大聯手企業打造智慧教室 簽合作備忘錄加強交流 #起火 #升火 #教室 #西港 #童軍課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙語情境教室三星國小揭牌 林姿妙盼為三星雙語火車頭 17:042022/12/26 寶島 一周前砸30萬買中古車 宜蘭男等紅燈引擎突竄煙狂燃 16:002022/12/28 社會 中市府要求老師提報騎樓有無違建 全教產：讓他們回歸教室 10:312023/01/11 生活 韓隧道大火狂燒45車淪廢鐵 他還原「黑煙追殺」大家棄車奔逃過程 18:122022/12/29 國際 桃園平鎮鐵皮廠房驚傳火警 無人員受傷受困 起火原因調查中 14:192023/01/03 社會 桃園1飯店地下室廚房起火 竄大量濃煙警消到場馳援 17:282023/01/03 社會 阿公引火驅蛇釀禍？ 家屬怒斥亂說 04:102023/01/07 社會新聞 國3南下寶山段「5車連環撞」 起火 全線封閉釀回堵6公里 09:152023/01/04 社會 國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火 車流回堵6公里 11:352022/12/28 社會 嘉縣市多校校慶 水上國小展日據日誌簿 04:102023/01/01 地方新聞 金門某國中地下室冒濃煙 校方疏散近千人消防馳援 12:152023/01/03 社會 移工宿舍電動車起火 女二度燙傷5人嗆傷 09:092023/01/11 社會 鹽水月津港燈節記者會剛開 藝術作品晚間突起火燃燒 21:512023/01/10 社會 過彎超車失控連撞！男遭甩飛全身重傷 車身隨即爆炸起火 16:162022/12/29 社會 朱宗慶打擊樂團八里倉庫起火 毀5廠房 燒掉4個籃球場面積 23:472022/12/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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